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Canarias estará en prealerta por la histórica visita del Papa

El Archipiélago se blinda a falta de poco más de un mes para una visita histórica.

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Canarias en "prealerta" por la visita del Papa | EUROPAPRESS

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Gracia López
Publicado:

Han pedido que las clases en los centros escolares sean telemáticas y que se permita el teletrabajo. Todo para evitar el mayor número de desplazamientos posibles durante los días 11 y 12 de junio que serán las jornadas en las que todo lo que ocurra en Canarias esté condicionado por la visita del Papa León XIV. Ante la previsión de que sean días de movilización multitudinaria en las islas de Tenerife y Gran Canaria, el gobierno regional activa desde este lunes, 27 de abril, a partir de las 12 del mediodía la situación de "Prealerta por evento multitudinario".

Una decisión que se adopta con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas asistentes, coordinar las medidas preventivas ante eventos de alta concentración de personas y garantizar la comunicación con todos los recursos para reforzar los dispositivos. Esta situación afectará únicamente a las islas de Tenerife y Gran Canaria. Los días de la visita Canarias estará en situación de alerta.

La visita de Pontífice conllevará además la presencia de las más destacadas autoridades del Estado. De hecho desde la Casa Real ya han confirmado la presencia de Felipe VI. La activación de un mecanismo preventivo de este calado responde a la necesidad de anticiparse y poder tener operativos todos los mecanismos de coordinación disponibles. La activación de este plan, el PLATECA, Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias, permite movilizar todos los recursos disponibles y coordinar acciones con todas las administraciones implicadas, desde el Estado, Gobierno de Canarias, Cabildos y los propios ayuntamientos que se vean afectados, como el de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o La Laguna.

Pero además de las administraciones, también los ciudadanos verán su día a día afectado por la visita del Santo Padre. A la espera de las confirmaciones de última hora en la planificación del recorrido oficial, ya se ha previsto que pueda haber cortes de carreteras en determinadas zonas. Para evitar desplazamientos, la organización ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que las clases sean telemáticas y que las empresas e instituciones permitan el teletrabajo.

"Todo el mundo quiere el velo de la visita del papa"

Se preparan las instituciones, pero también la ciudadanía que no quiere perderse un evento único. En la tienda de Paco no deja de sonar el teléfono. "Todo el mundo quiere el velo de la visita del Papa, ya he vendido más de 500 en menos de una semana", nos cuenta.

La visita de León XIV a Canarias gira en torno a la llegada de migrantes, por eso uno de los lugares de parada obligada es el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, donde han sido trasladados miles de migrantes en su llegada a las islas. Allí llegaron a estar hacinados más de 2.000 migrantes en la época de llegada masiva a las islas desde África. Con esta parada el Pontífice quiere mantener un encuentro con los migrantes y reconocer el trabajo de los cientos de voluntarios que trabajan con ellos.

Son muchos los ciudadanos que han mostrado ya su deseo de colaborar en esta visita del papa a las islas. Por eso se ha abierto una oficia de información en donde los teléfonos no dejan de sonar. "Los fieles quieren formar parte activa de lo que ocurra esos días, no se quieren perder la oportunidad de estar con él".

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