Así funciona el "método del tornillo", la estafa que manipula surtidores de gasolina

La Guardia Civil advierte de una nueva forma de manipulación en los surtidores de gasolina que permite a los estafadores seguir repostando después de que la víctima se haya marchado. El fraude, conocido como el "método del tornillo", no consiste en sustraer los datos bancarios, ni de la tarjeta, sino que mantiene activa la bomba del surtidor para permitir cargar más combustible a cuenta del cliente anterior. En concreto, la práctica consiste en manipular el soporte de la boquilla del surtidor para impedir que la bomba se apague después del repostaje.

Esta forma de fraude ya ha puesto en alerta a las autoridades en Estados Unidos. Según han explicado expertos citados por el medio The Mirror US, habitualmente los conductores llegan a la estación de servicio, introducen su tarjeta de crédito, llenan el depósito y devuelven la boquilla a su sitio. Sin embargo, si el soporte ha sido manipulado previamente, como en este caso con la introducción de un tornillo, la bomba puede seguir activa después que el cliente abandone la gasolinera. Es en ese momento cuando los estafadores aprovechan para seguir repostando otro vehículo o llenando bidones con el combustible cuyo importe se carga a la tarjeta del conductor anterior. A diferencia de otros fraudes, en este caso no se sustraen datos bancarios, ya que la estafa se basa en mantener activa la operación de repostaje.

En Estados Unidos, en concreto, las autoridades han advertido de que se están reportando casos en distintas zonas del país, y que estas prácticas se incrementan en el momento en el que los precios suben.

No obstante, no se trata de la única modalidad que se ha detectado. En algunas ciudades estadounidenses también se ha alertado de personas que se ofrecen a colocar de nuevo la boquilla del surtidor después de que los conductores terminen de repostar. Esta maniobra les permitiría continuar suministrando gasolina a cuenta de la víctima.

Con el fin de evitar estos fraudes, las autoridades recomiendan revisar el surtidor antes y después de repostar, comprobar que la operación haya quedado cerrada correctamente y comunicar de inmediato cualquier anomalía en la gasolinera.