El turismo de pantalla dispara hasta un 50% la ocupación hotelera

De verla en pantalla a querer verla en persona... Una fachada institucional es capaz de convertirse en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre gracias a 'La casa de papel'. Eso es precisamente el turismo de pantalla. Consiste en viajar hasta los lugares que han servido como escenario de películas y series. Según un estudio de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), este tipo de turismo puede aumentar la ocupación hotelera de un municipio entre un 20% y un 50% durante el primer año.

El experto en Economía Digital y profesor del Máster Universitario en Gestión Integral de la Calidad de la VIU, Alejandro San Nicolás, destaca el fenómeno turístico de la España vaciada. Gracias a 'As Bestas', muestran la capacidad de las producciones audiovisuales para convertirse en un nuevo motor económico.

La clave está también en el cambio de hábitos. Hace años, el turismo cinematográfico estaba más vinculado a los grandes estudios o los parques temáticos. Hoy, las plataformas digitales y las redes sociales han cambiado el escenario. Una serie puede llegar en cuestión de horas a millones de espectadores en distintos países y convertir una localización hasta entonces desconocida en un destino turístico.

Rocadragón está en Vizcaya

Uno de los ejemplos más claros se encuentra en la costa vizcaína. San Juan de Gaztelugatxe, situado entre Bakio y Bermeo, se convirtió en Rocadragón, el ancestral hogar de los Targaryen en 'Juego de Tronos' y 'La casa del dragón'. La repercusión de la serie multiplicó el interés por este enclave que, en 2019, recibió alrededor de 725.000 visitantes. Actualmente, alcanza los 1.462 visitantes diarios.

Pero el universo creado por George R. R. Martin ha dejado huella en muchos otros puntos de España. Granada, Girona, Extremadura y Cáceres son algunas de las localizaciones que han servido para recrear escenarios de Poniente.

España, un gran plató turístico

Los españoles y los estadounidenses son actualmente los turistas que más se animan a realizar este tipo de viajes. Según los datos del Observatorio del Turismo de Pantalla, un 29% de los españoles y un 25% de los estadounidenses asegura haber organizado algún viaje con este propósito. Además, españoles e italianos son quienes más han visitado lugares en los que se ha rodado alguna película o serie.

Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid se sitúan entre los destinos españoles preferidos para conocer localizaciones audiovisuales. En concreto, Andalucía ocupa un lugar destacado gracias a la variedad de sus paisajes y ciudades. Almería concentra el 18% de las visitas de los turistas de pantalla nacionales, seguida de Sevilla, con un 13%, y Málaga y Granada, ambas con un 8%.

También Madrid y Barcelona han formado parte de grandes producciones internacionales. En Barcelona, Montjuïc también se ha convertido en una parada para los aficionados al cine gracias a producciones como 'Uncharted', protagonizada por Tom Holland.

Una serie o una película puede hacer mucho más que entretener. Puede poner un municipio en el mapa, atraer visitantes y convertir un escenario de ficción en un destino real. Con tantos lugares de película repartidos por España, elegir la próxima escapada no será fácil. Así que su próximo destino lo decidirán próximamente… En los mejores cines.