La reina Margarita de Dinamarca ingresada por un nuevo hematoma en la cadera y deshidratación

La reina Margarita de Dinamarca ha sido ingresada este domingo en el Hospital del Reino de Copenhague por una indisposición, según ha informado la Casa Real danesa.

La institución ha explicado que los médicos han detectado "un nuevo hematoma en la región de la cadera así como una deshidratación suave". Ambas afecciones deberán ser tratadas durante su estancia hospitalaria.

La Casa Real ha señalado que Margarita se encuentra "de buen ánimo y bien, atendiendo a las circunstancias" y ha confirmado que permanecerá ingresada durante la próxima semana para recibir tratamiento y permanecer en observación.

No podrá acudir al funeral del rey Harald V

El ingreso hospitalario impedirá a la reina viajar este miércoles a Oslo para asistir al funeral del rey Harald V de Noruega, fallecido hace nueve días a los 89 años.

La representación danesa en la ceremonia estará encabezada por los reyes Federico X y Mary. También asistirán la princesa Benedicta, hermana de Margarita, y el príncipe heredero Christian.

Varios ingresos hospitalarios en mayo

Margarita ya tuvo que ser hospitalizada en varias ocasiones el pasado mes de mayo. El 14 de mayo ingresó en el Hospital del Reino por una angina de pecho y fue sometida a una angioplastia, permaneciendo cinco días ingresada.

Seis días después volvió al hospital después de que los médicos detectaran un trombo en la zona de la cadera, relacionado con una caída que había sufrido anteriormente. Recibió el alta el 29 de mayo.

La reina reapareció en público en junio y retomó su agenda oficial.

Abdicó en enero de 2024

Margarita, de 86 años, abdicó en enero de 2024 después de 52 años en el trono y cedió la Corona a su hijo, Federico X. A pesar de su retirada, mantiene el título de reina y continúa participando en actos oficiales.

La monarca anunció de forma inesperada su decisión durante su tradicional discurso de Fin de Año. Después de haber defendido en numerosas ocasiones que su trabajo era "de por vida", justificó su retirada por su edad, los problemas derivados de una complicada operación de espalda y la necesidad de dar paso a la nueva generación.