Un empresario sevillano, el supuesto 'topo' que conocía las casas de los famosos y que ahora investiga la Guardia Civil

No entraban a ciegas. Esa es una de las principales hipótesis que manejan los investigadores en una trama que trata de esclarecer varios robos cometidos en viviendas de personas conocidas en Sevilla. La Guardia Civil sigue la pista a un empresario sevillano al que sitúa como posible nexo entre los ladrones y algunos de sus objetivos.

Al parecer, los investigadores sospechan que este hombre podría haber facilitado información sobre las viviendas, sus accesos o las rutinas de sus propietarios. Un supuesto 'topo' que habría puesto en manos de los delincuentes datos especialmente valiosos para preparar los asaltos. Entre los nombres que aparecen en la investigación están Sergio Ramos, María del Monte y Espartaco.

Rocío Osorno, el último caso

El asalto a la vivienda de Rocío Osorno ha vuelto a poner el foco sobre esta investigación. La influencer se encontraba en la planta superior de su casa cuando descubrió que una ventana de la planta baja, que normalmente permanece cerrada, estaba abierta.

Dentro había dos individuos. Las cámaras de seguridad de la vivienda captaron a los ladrones, encapuchados y con linternas, mientras registraban el vestidor.

Al ser descubiertos, huyeron por la misma ventana por la que habían accedido.

La Guardia Civil investiga ahora el robo y trata de determinar si puede guardar relación con otros asaltos cometidos en distintos puntos del Aljarafe. Por ahora, no hay una confirmación oficial de que todos los robos formen parte de una misma trama, ni de que el empresario investigado haya sido formalmente acusado.

Una investigación todavía abierta

La principal incógnita es precisamente quién pudo proporcionar a los delincuentes la información necesaria para seleccionar determinadas viviendas.

En el caso de Sergio Ramos, los investigadores apuntan a que el empresario investigado habría conocido detalles del inmueble porque participó en las obras de construcción de la vivienda. Entre los elementos que supuestamente conocía estaría una trampilla de acceso al chalet.

En el caso de María del Monte, la investigación se cruza con el robo sufrido por la cantante y su pareja, Inmaculada Casal, en su vivienda de Gines en agosto de 2023.

Son episodios diferentes y con investigaciones judiciales distintas, aunque los agentes tratan de averiguar si existe algún punto de conexión.

Una investigación que avanza además en un contexto de creciente preocupación en el Aljarafe, donde los últimos robos en viviendas han disparado la sensación de inseguridad entre los vecinos. Muchos reconocen estar más pendientes de puertas, ventanas y movimientos extraños en sus calles, especialmente después de que varios asaltos se hayan producido en viviendas habitadas.

Lo que comparten estos casos es una pregunta que preocupa especialmente a los investigadores y a los propietarios de viviendas: ¿cómo sabían los ladrones dónde entrar y qué podían encontrar dentro? La respuesta podría estar, precisamente, en ese supuesto 'topo' al que ahora sigue la pista la Guardia Civil.