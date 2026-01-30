Detenido un hombre en L'Hospitalet por financiar a Hamás

Nueva actuación de los Mossos d’Esquadra en L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. En esta ocasión, agentes de la Policía de la Generalitat, en concreto, Mossos d'Esquadra de la Comisaría General de Información, han detenido este martes a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de financiación del terrorismo a la organización Hamás y un delito de contrabando.

En las imágenes, distribuidas por el cuerpo policial, se puede ver al detenido escoltado, saliendo de una peluquería en L’Hospitalet de Llobregat, a plena luz del día.

Según fuentes policiales, la investigación se remonta a junio de 2025, cuando la Policía tiraba del hilo de una operación por estafas y blanqueo de capitales. Mientras se practicaban estas diligencias, se detectó que uno de los investigados había realizado transferencias de criptoactivos a varias direcciones vinculadas a una entidad bancaria que, presuntamente, era utilizada por la organización terrorista Hamás para financiarse.

La causa está siendo tutelada por la Audiencia Nacional, en concreto el Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción plaza número 1 de Madrid. La Audiencia ha permitido acreditar la existencia de 31 envíos al grupo terrorista. Las operaciones, efectuadas desde direcciones controladas por el detenido, ascendían a un total de 600.000 euros.

Los agentes han registrado su domicilio

Tras practicarse la detención del investigado, tal y como se puede ver en las imágenes, se realizaron -con autorización judicial- dos entradas y registros en su domicilio y en el establecimiento comercial que regentaba para poder obtener más pruebas.

Durante los registros, los agentes intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, criptoactivos, 9.000 puros, dos armas, joyas de lujo, ordenadores y varios teléfonos móviles. Posteriormente, se procedió al bloqueo de estos criptoactivos y de varias cuentas bancarias vinculadas al detenido y en total, el valor de todos los efectos intervenidos y activos bloqueados supera los 370.000 euros.

Ahora, la investigación sigue abierta y se mantiene bajo secreto de actuaciones, y el detenido está a la espera de pasar a disposición judicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.