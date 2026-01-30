Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 30 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 30 de enero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 30 de enero de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El funeral religioso celebrado en Huelva por las 45 víctimas del accidente de tren en Adamuz nos deja un tremendo poso. Repasamos las noticias de esta jornada.

Sentido funeral por las víctimas

Emotivo y reivindicativo. Así ha sido el funeral religioso por las víctimas de la tragedia en Adamuz que congregó a familiares, víctimas y autoridades, alrededor de 4.000 personas. Después de terminar el funeral, los reyes apoyaron a las víctimas, una a una.

Óscar Puente defiende su gestión

Óscar Puente ha defendido su gestión en un Senado que pidió mayoritariamente su dimisión. Sin aportar datos nuevos sobre el accidente de Adamuz, durante 7 horas el ministro dio explicaciones. También habló sobre Rodalies, sobre el que dijo: "Rodalies es un servicio pésimo".

Rifirrafe entre Pedro Sánchez y Elon Musk

Pedro Sánchez se ha enzarzado con Elon Musk en un debate en la red social X a cuenta de la regularización de migrantes aprobada en España. El magnate contestaba al mensaje de un usuario de la red social que comentaba la noticia con un "Wow" y el presidente español le respondió: "Marte puede esperar, la humanidad no".

Donald Trump amenaza a Irán

Donald Trump aprovecha el lanzamiento del documental de su esposa para volver a amenazar a Irán. Por su parte, el régimen ayatolá ha contestado que tiene "el dedo en el gatillo".

Dos esquiadores muertos en Cerler

Mueren dos esquiadores tras quedar atrapados en un alud en Cerler. Uno de ellos fue rescatado con vida y trasladado en un helicóptero medicalizado a un hospital de Zaragoza, pero falleció allí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Los padres de Noelia estudian otras opciones para paralizar la eutanasia tras la decisión del Supremo: "No nos damos por vencidos"

Ley de eutanasia

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 30 de enero de 2026

Ley de eutanasia

Los padres de Noelia estudian otras opciones para paralizar la eutanasia tras la decisión del Supremo: "No nos damos por vencidos"

Efemérides de hoy 30 de enero de 2026: Acuerdos de cooperación entre Rusia y Cuba

Efemérides de hoy 30 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 30 de enero?

Juanma Moreno y Feijóo a su llegada al funeral en Huelva
Accidente Adamuz

El PP creará una comisión de investigación en el Senado

Jóvenes adolescentes usando el móvil
Abusos sexuales

Las denuncias por abusos sexuales digitales a menores suben un 13%

El rey abrazado a una de las familiares de las víctimas
Homenaje Huelva

El Rey Felipe VI, muy emocionado con una familiar de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva ha acogido la misa funeral homenaje a las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Ha estado presidida por los Reyes de España.

Emotivo discurso en el funeral por el accidente ferroviario de Adamuz
Funeral Adamuz

Desgarrador discurso de Liliana, la mujer que perdió a su madre en Adamuz: "Aprendimos con crueldad que las llamadas que no se hacen se quedan sin hacer..."

Uno de los momentos más emotivos del funeral por las víctimas del accidente ferroviario que han presido los reyes: "Cambiaríamos todo el oro del mundo por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos".

La emotiva carta de despedida de un compañero de Álex, el menor asesinado en Sueca: "Seguiré tu ejemplo..."

La exmujer del asesino confeso de Álex rompe su silencio: "Es un perturbado y un psicópata"

Misa funeral por las víctimas de Adamuz

Huelva despide a las víctimas de Adamuz en una multitudinaria misa presidida por los reyes: "Lucharemos para que nunca haya otro tren"

La soldadura de la vía de Adamuz, en el foco

¿Por qué se rompe la soldadura? Las claves del accidente de tren en Adamuz: "Esa vía estaba avisando"

Publicidad