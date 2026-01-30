Noticias de hoy, viernes 30 de enero de 2026

El funeral religioso celebrado en Huelva por las 45 víctimas del accidente de tren en Adamuz nos deja un tremendo poso. Repasamos las noticias de esta jornada.

Sentido funeral por las víctimas

Emotivo y reivindicativo. Así ha sido el funeral religioso por las víctimas de la tragedia en Adamuz que congregó a familiares, víctimas y autoridades, alrededor de 4.000 personas. Después de terminar el funeral, los reyes apoyaron a las víctimas, una a una.

Óscar Puente defiende su gestión

Óscar Puente ha defendido su gestión en un Senado que pidió mayoritariamente su dimisión. Sin aportar datos nuevos sobre el accidente de Adamuz, durante 7 horas el ministro dio explicaciones. También habló sobre Rodalies, sobre el que dijo: "Rodalies es un servicio pésimo".

Rifirrafe entre Pedro Sánchez y Elon Musk

Pedro Sánchez se ha enzarzado con Elon Musk en un debate en la red social X a cuenta de la regularización de migrantes aprobada en España. El magnate contestaba al mensaje de un usuario de la red social que comentaba la noticia con un "Wow" y el presidente español le respondió: "Marte puede esperar, la humanidad no".

Donald Trump amenaza a Irán

Donald Trump aprovecha el lanzamiento del documental de su esposa para volver a amenazar a Irán. Por su parte, el régimen ayatolá ha contestado que tiene "el dedo en el gatillo".

Dos esquiadores muertos en Cerler

Mueren dos esquiadores tras quedar atrapados en un alud en Cerler. Uno de ellos fue rescatado con vida y trasladado en un helicóptero medicalizado a un hospital de Zaragoza, pero falleció allí.

