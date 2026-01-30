Efemérides de hoy 30 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 30 de enero?

El 30 de enero de 2009, los presidentes de Rusia y Cuba, Dmitri Medvédev y Raúl Castro, firman más de treinta acuerdos de cooperación estratégica, dando por finalizado el periodo de distanciamiento tras la caída de la URSS. Los documentos, basados en los principios de asociación estratégica, están orientados a reforzar los lazos bilaterales en ámbitos como la economía, comercio, ciencia o educación. Entre estos acuerdos, destaca la aprobación de un préstamo de 20 millones para Cuba, con el objetivo de ser destinados a la compra de equipamiento ruso para construcción, energía y agricultura.

Otro de los principales acuerdos establece un plan de ayuda alimentaria para asistir a la población cubana. El presidente ruso destaca el nivel estratégico de los acuerdos y celebra la reactivación del comercio bilateral entre los dos países. Por otro lado, Raúl Castro califica el encuentro en el Kremlin como un “momento histórico”.

Un 30 de enero, pero de 1953, España ingresa en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO. Este hecho marca un paso relevante la reintegración del país en los organismos internacionales tras el aislamiento de la posguerra. La adhesión se produce en el contexto de una estrategia diplomática del régimen franquista para normalizar relaciones exteriores y mejorar su posición internacional durante la Guerra Fría.

Con el ingreso, se permite a España participar en programas de cooperación educativa, científica y cultural, entre otros, impulsados por la organización. Además, marca el inicio de la inscripción de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial. En la actualidad, España se sitúa entre los países con el mayor número de reconocimientos, con 49 bienes inscritos.

¿Qué pasó el 30 de enero?

1853.- La aristócrata española Eugenia de Montijo se casa con el emperador francés Napoleón III en París.

1920.- Un incendio destruye el Teatro Lírico, también conocido como Gran Teatro de Madrid.

1930.- El gobierno del general Berenguer sustituye en España al del general Primo de Rivera.

1933.- Hindenburg nombra a Adolf Hitler canciller de Alemania.

1939.- Hitler anuncia en el Reichstag la "solución final" del problema judío en Alemania.

1948.- El líder político-religioso indio Mahatma Gandhi es asesinado en Nueva Delhi por un radical hinduista.

1953.- España ingresa en la UNESCO.

1969.- The Beatles realiza en la azotea del edificio Apple Corps el último concierto de su carrera.

1997.- Nace la televisión digital en España con la presentación oficial de Canal Satélite Digital.

2022.- Con su triunfo en el Open de Australia, Rafa Nadal se convierte en el primer tenista de la historia en conseguir 21 títulos de Grand Slam.

¿Quién nació el 30 de enero?

1862.- José Lázaro Galdiano, empresario, abogado, coleccionista de arte e intelectual español.

1882.- Franklin D. Roosevelt, presidente de EE UU.

1899.- Manuel López Quiroga, músico español.

1921.- Telmo Zarraonaindia, "Zarra", futbolista español.

1968.- Felipe VI, Rey de España.

1979.- Carlos Latre, humorista y actor español.

¿Quién murió el 30 de enero?

1948.- Mahatma Gandhi, dirigente del movimiento de independencia de la India.

1989.- Alfonso de Borbón y Dampierre, pretendiente legitimista al trono francés y nieto de Alfonso XIII.

1997.- Cayetano Luca de Tena, director teatral español.

2002.- Inge Morath, fotógrafa estadounidense de origen austriaco, esposa de Arthur Miller.

2006.- Lola Cardona, actriz española.

2021.- Manuel Salinas, pintor español.

¿Qué se celebra el 30 de enero?

El 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

Horóscopo del 30 de enero

Los nacidos el 30 de enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 30 de enero

Hoy, 30 de enero, se celebran santa Martina y los santos Lesmes, Abad y Félix.