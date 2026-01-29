Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Crimen Sueca

La exmujer del asesino confeso de Álex rompe su silencio: "Es un perturbado y un psicópata"

Juanfran, el hombre que presuntamente mató al amigo de su hijo, de 13 años, llegó a señalar a su expareja ante su hijo diciendo que "había conseguido volverle loco". Ahora ella ha roto su silencio.

La emotiva carta de despedida de un compañero de Álex, el menor asesinado en Sueca: "Seguiré tu ejemplo..."

Novedades del crimen de Sueca

Juan Muñoz
Publicado:

Sigue la conmoción en la localidad valenciana de Sueca después de que un hombre asesinara a cuchilladas al amigo de su hijo, de 13 años, y después se entregara en el cuartel de la Guardia Civil confesando el crimen.

Juanfran, el asesino confeso, que se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza, habría asesinado al menor con un cuchillo de cocina aprovechando una visita de este a su vivienda para jugar a videojuegos con su hijo.

Varios días después del crimen, ha salido a la luz que el presunto asesino responsabilizó a su expareja cuando su hijo descubrió que había matado a su amigo. "Yo no soy así, al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco", dijo Juanfran a su hijo, tal y como informó 'Las Provincias'.

"Es un perturbado y un psicópata"

La exmujer de Juanfran ha roto su silencio en unas declaraciones concedidas a 'Las Provincias'. Esta mujer, que tiene dos hijos con el presunto asesino, de siete y trece años, asegura estar "sobrepasada" por los acontecimientos.

"No quiero saber nada de mi ex, es un perturbado y un psicópata", dice sobre Juanfran. Asegura que Juanfran nunca le puso la mano encima pero sí sufrió violencia psicológica por parte del asesino confeso de Sueca.

"Esto es algo espantoso, es horrible, a mí me supera", reconoce su exmujer, también víctima de los comportamientos de Juanfran, de 48 años.

"Papá, no te suicides"

Ignacio Cabanes, periodista de 'Las Provincias' que ha seguido el caso muy de cerca, cuenta cómo se desarrollaron los trágicos hechos en la vivienda familiar.

Juanfran llevó a su hijo a casa de los abuelos antes de ir a entregarse en el cuartel de la Guardia Civil, y ahí es cuando el menor le dijo "Papá, no te suicides".

Por ahora no ha trascendido cuál podría ser el móvil del crimen, pero la autopsia sí ha confirmado de que el pequeño Álex murió a manos de un adulto, ya que en un principio se especuló con que Juanfran pudiera estar encubriendo a su hijo.

