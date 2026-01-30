Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los padres de Noelia estudian otras opciones para paralizar la eutanasia tras la decisión del Supremo: "No nos damos por vencidos"

Noelia, la joven de 25 años, gana la batalla a su padre y consigue que se rechace revocar su petición de eutanasia.

El Tribunal Supremo avala la eutanasia de Noelia después de un año y medio de espera | Antena3 Noticias

Agustina Leiva
Noelia, catalana de 25 años, tenía prevista la eutanasia para agosto de 2024. Sin embargo, en la víspera de ella, el procedimiento fue paralizado por un recurso de su padre. Después de un año y medio la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado revocar la eutanasia de su hija.

El recurso de su padre

La decisión de Noelia fue avalada en julio de 2024 y el procedimiento estaba previsto para agosto del mismo año, pero debido al recurso de su padre no pudo realizarse. Según afirman sus padres Noelia no está en condiciones para tomar una decisión de este tipo y a pesar de la decisión del Supremo no se rendirán e intentarán buscar otras opciones: "vamos a estudiar bien lo que vamos a hacer. Por supuesto no nos vamos a dar por vencidos, iremos al Constitucional o iremos a Estrasburgo, si hay más vías exploraremos más vías", afirma Polonia Castellanos, abogada de la fundación de abogados cristianos.

La Fundación de Abogados Cristianos denuncia irregularidades en el caso

Además, la abogada cuenta que hay un procedimiento penal en curso debido a que en el caso de Noelia: “muchos miembros del comité que evalúa a Noelia forman forman parte de asociaciones pro eutanasia o están vinculados con la eutanasia”.

Afirman también que sufre de problemas psicológicos y es eso lo que hace elegir este camino, “lo único que piden es que ayuden a salvar la vida de su hija, que la pongan en tratamiento para este trastorno mental. Ella no tiene ningún tratamiento y jamás le han puesto en tratamiento para que le ayuden”.

La infancia de Noelia

Noelia tuvo una infancia muy difícil, sus padres perdieron su custodia cuando tenía 13 años y vivió en centros de menores hasta los 18 años. Además fue víctima de una agresión sexual múltiple e intentó quitarse la vida en varias ocasiones mediante el uso de fármacos y autolesiones. En una de las últimas veces la joven se tiró de un quinto piso y como consecuencia sufrió una lesión lumbar y quedó inmovilizada de la cintura para abajo.

Ella cuenta que esta lesión no solo le afecta físicamente sino psicológicamente. Ahora tiene que desplazarse en silla de ruedas y tiene una discapacidad del 74%. Esta condición es insoportable para ella y afirma no poder seguir viviendo con ella, esto la ha impulsado a solicitar una eutanasia. En su momento, tanto la Comisión de Evaluación, como el juzgado de primera instancia y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña determinaron que Noelia cumplía con los requisitos para acceder a la muerte asistida.

