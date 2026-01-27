Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Asesino Sueca

Gritos de la familia del niño de 13 años asesinado en Sueca contra el autor del crimen: "¡Hijo de puta!"

Los familiares del pequeño de 13 años asesinado han tenido que ser sujetados por agentes de la Guardia Civil en la llegada del asesino confeso a los juzgados de Sueca.

Llegada a declarar al juzgado del hombre que confesó el crimen del menor de 13 años, amigo de su hijo

El hombre que confesó el crimen del menor de Sueca ha sido recibido en el juzgado con gritos e insultos por parte de los familiares

Tenso y dramático momento el que se ha vivido este martes en los juzgados de Sueca con la llegada del autor confeso de un menor de 13 años, amigo de su hijo. El varón de 48 años ha pasado ha disposición judicial y ha llegado en un furgón de la Guardia Civil entre los gritos e insultos de los familiares del pequeño asesinado el pasado sábado. "Asesino", "hijo de puta", "muérete" o "te vas a pudrir en la cárcel" son algunas de las frases y calificativos que los familiares han dirigido hacia el furgón policial, escoltado en todo momento.

Agentes de la Guardia Civil han tenido que sujetar a unos familiares muy afectados por el terrible crimen de Alex, que el hombre de 48 ha vuelto a confesar ante el juez, quien ha decretado su ingreso en prisión. El autor confeso del asesinato del menor de 13 años en Sueca se ha reiterado en su confesión y ha asegurado que lo hizo en un "arrebato de locura". La familia de la víctima no se explica cómo ha podido pasar y el motivo del asesinato.

Se reitera en el crimen y se decreta su ingreso en prisión

El detenido ha pasado este martes disposición judicial tras la autopsia que se le practicó este lunes a la víctima, un menor cuyo crimen ha provocado una fuerte conmoción en la localidad de Sueca, que ha guardado dos días de luto en su memoria. El juez ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza en una causa por un delito de asesinato.

Un numeroso grupo de personas, que arropaba a la familia del menor, ha increpado al detenido en las proximidades del juzgado mientras era conducido en el furgón de la Guardia Civil, rodeado de un amplio cordón de agentes que ha evitado incidentes. Algunos de ellos han zarandeado y lanzado patadas al vehículo que trasladaba al autor confeso hasta el juzgado, en unos momentos de tensión y mucho dolor para los familiares del menor asesinado el pasado sábado.

El asesinato del menor de 13 años ocurrió el pasada sábado, cuando Alex fue a casa de un compañero a jugar a videojuegos. Allí, el padre del otro menor asesinó a Alex, para luego personarse sobre las 18:30 horas en el cuartel de la Guardia Civil para confesar el asesinato del menor, al que supuestamente golpeó y apuñaló con un arma blanca. La autopsia del niño confirma que murió a manos de un adulto por heridas de arma blanca.

