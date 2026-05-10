Efemérides de hoy 10 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 10 de mayo?

El 10 de mayo de 2019, fallece en el Hospital Universitario Puerta de Hierro el político Alfredo Pérez Rubalcaba, a los 67 años. Ingresa dos días antes tras sufrir un ictus en su domicilio, que lo lleva a recibir atención médica continuada en la unidad de cuidados intensivos. Su fallecimiento da lugar a numerosas reacciones en el ámbito político e institucional, con homenajes en distintas partes de España a una influyente carrera política en el Partido Socialista.

Doctor en Química Orgánica, desarrolla su carrera docente en la Universidad Complutense de Madrid como profesor titular en la Facultad de Ciencias Químicas, tras su retirada de la política, retoma su puesto como docente. En política, ocupa distintos cargos en los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, como ministro de Educación e Interior. Desde el año 2004, ejerce como portavoz parlamentario del grupo Socialista siendo vicepresidente primero del Gobierno de 2010 a 2011. En 2012 se convierte en secretario general del PSOE.

Un 10 de mayo, pero de 1984, la compañía HP (Hewlett-Packard) lanza su primer modelo de ordenador portátil. El equipo, conocido como HP-110, se presenta como una solución compacta orientada a profesionales que necesitan trabajar fuera de la oficina. Incorpora un procesador compatible con la arquitectura Intel 8086 y funciona con el sistema operativo MS-DOS, lo que permite ejecutar aplicaciones habituales de la época.

El HP-110 dispone de una pantalla LCD monocroma de 16 líneas y almacenamiento mediante disquetes externos. El dispositivo integra un módem interno y software de comunicaciones, facilitando la conexión remota a otros sistemas, algo poco habitual en ese momento. Su diseño incluye teclado completo y batería recargable, aunque con autonomía limitada, estableciendo un punto de partida en la tecnología de ordenadores portátiles.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 10 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 10 de mayo?

1713.- Se promulga la Ley Sálica en España, que prohíbe el acceso de las mujeres al trono.

1720.- Comienza la construcción de la Plaza Mayor de Salamanca.

1824.- En Londres, se abre al público la National Gallery.

1871.- Se firma el Tratado de Fráncfort, que ratifica el de Versalles y pone fin a la guerra franco-prusiana.

1891.- Se publica el primer número de la revista ilustrada ‘Blanco y Negro’, fundada por Torcuato Luca de Tena.

1936.- Manuel Azaña es elegido presidente de la Segunda República española, jurando el cargo al día siguiente.

1940.- Winston Churchill es nombrado primer ministro del Reino Unido tras la dimisión de Neville Chamberlain.

1981.- François Mitterrand es elegido presidente de Francia. Estuvo en el cargo hasta 1995, el periodo más largo en la presidencia de la historia del país.

1994.- Nelson Mandela es investido primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente.

2011.- Microsoft compra Skype, el servicio más popular de telefonía por Internet.

2022.- El Gobierno destituye a Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras una polémica por espionaje en teléfonos móviles.

¿Quién nació el 10 de mayo?

1843.- Benito Pérez Galdós, novelista español.

1938.- Manuel Santana, tenista español.

1949.- Paca Gabaldón, actriz española.

1955.- Enrique San Francisco, humorista y actor español.

1960.- Paul David Hewson, ‘Bono’, cantante irlandés, líder del grupo U2.

1977.- Hugo Silva, actor español

¿Quién murió el 10 de mayo?

1774.- Luis XV, rey de Francia.

1904.- Henry Morton Stanley, periodista y explorador inglés.

1977.- Joan Crawford, actriz estadounidense.

1997.- Jacinto Quincoces, exfutbolista y entrenador español.

2022.- Jesús Mariñas, periodista español.

¿Qué se celebra el 10 de mayo?

El 10 de mayo se celebra el Día Internacional de los Arganes.

Horóscopo del 10 de mayo

Los nacidos el 10 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 10 de mayo

Hoy, 10 de mayo, se celebran san Juan de Ávila, san Félix y san Antonino.

Vídeo y texto: Adrián Zamarra

Documentación Atresmedia