Aprender a emprender, o cómo educar el espíritu emprendedor

Emprendedores desde pequeños. Es una actitud, pero también un espíritu que necesita ser educado. Eso bien lo saben en la Fundación 'Créate'. En sesiones, preparan a formadores que a su vez enseñan a jóvenes escolares con casos prácticos a tener autonomía, creatividad o saber buscar oportunidades.

"Cuando un niño, en edad temprana, tiene una experiencia positiva y crea un proyecto y lo hace con éxito -explica la vicepresidente de la Fundación 'Creáte', Margarita Ortiz- o fracasa y se levanta de ese fracaso, eso es una experiencia de vida que se queda grabada".

"Ahora el espíritu emprendedor sólo se está planteando a nivel de escuelas de negocios, y eso nos parece un poco tarde -asegura Isabel Navarro, directora general de 'Créate'- puesto que la actitud y la parte cultural no la tenemos".

Un ejemplo de espíritu emprendedor lo encarnan Pepita y Alberto. Con sólo 22 años, entre ovillos y agujas, vieron una oportunidad de negocio. Dos años y algunos reveses después, ahora venden con éxito 'kits para tejer' en toda Europa.

"Fue en plena crisis, en 2011 -recuerda Pepita Marín, creadora de 'We are knitters'- Y la gente entonces no entendía cómo dejábamos un trabajo estable, en una empresa que nos había elegido entre muchos. Fue un poco locura, que también tuvimos que explicar a nuestros padres, a los amigos... Pero al final estamos muy contentos todos".

Para que casos como el suyo no sean la excepción, la fundación Príncipe de Girona ha presentado ahora el Informe 'Aprender a emprender', una herramienta pionera para profesores y educadores que articula por ejemplo 30 recomendaciones para fomentar desde la escula el espíritu emprendedor.

"Algunas se refieren a cambios en los curriculums, -explica Carmen Pellicer, coautora del informe-, se refieren a cambios en la organización de los centros, en la cultura de evalución, en la formación de los docentes y responsables de esos proyectos y en el establecimiento de redes de colaboración entre las escuelas y los municipios, las familias y otros agentes sociales".

Editado por el Grupo Planeta, el informe 'Aprender a emprender' va a ser distribuido en 30.000 centros educativos. Una base para enseñar a mirar alto desde pequeños.