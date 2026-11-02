Los fallos en el sistema LZB y el análisis de las cajas negras: la investigación por el accidente de trenes en Urda continúa abierta

Los equipos encargados de esclarecer las causas de la tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo, siguen trabajando en el lugar de la colisión, mientras la jueza que instruye el caso ha solicitado que las labores de los operarios se desarrollen de manera ininterrumpida.

El objetivo es reconstruir qué ocurrió antes del choque y determinar si existieron fallos técnicos o humanos que pudieran haber contribuido al accidente.

Las cajas negras y las grabaciones, claves para la investigación

Una de las prioridades ha sido documentar el escenario del accidente. Para ello, los equipos desplazados hasta la zona han realizado fotografías, tomado declaraciones e inspeccionado los sistemas electrónicos de los trenes.

Entre los elementos analizados se encuentra el sistema de seguridad LZB, cuya caída provocó la detención de varios convoyes. Según la información conocida, este sistema ha registrado 170 fallos durante este año. Sin embargo, los investigadores todavía deben determinar cuántas de esas incidencias se produjeron en el tramo ferroviario de Urda.

La investigación también dispone de las grabaciones de las comunicaciones mantenidas antes de la colisión. Entre ellas figura la instrucción de continuar circulando con "marcha normal", una orden cuyo papel en el accidente deberá esclarecerse.

Se aplazan las declaraciones de los trabajadores del centro de control

Mientras continúan las inspecciones en el lugar del accidente, la investigación también se centra en la actuación del centro de control ferroviario. Las declaraciones de algunos de los trabajadores implicados directamente en la gestión de la circulación han tenido que aplazarse al no encontrarse en condiciones de someterse a las entrevistas.

Por otro lado, el ministro de Transportes ha señalado que los sistemas de posicionamiento no fallaron. Según sus explicaciones, los gráficos disponibles muestran cómo uno de los trenes se aproximaba al otro antes del impacto.

La Guardia Civil mantiene la prohibición de acceso al lugar del siniestro para las personas ajenas a la investigación.

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