Muere el actor Adolfo Fernández, conocido por series como Policías, Amar es para siempre o Machos alfa

Este viernes el actor, productor y director teatral Adolfo Fernández, ha fallecido este viernes a los 67 años en su domicilio de Perales de Tajuña (Madrid), tras una larga lucha contra el cáncer. No habrá tanatorio ni funeral, como fue su última voluntad, así como en un último gesto con su forma de pensar, se ha donado su cuerpo a la ciencia.

Muchos espectadores lo recordarán por su paso por la televisión, donde se convirtió en un rostro común gracias a series como 'Policías', 'En el corazón de la calle', 'Los 80', 'Águila Roja', 'B&b', 'Amar es para siempre' o, la más reciente, 'Machos alfa'.

Fernández creció en una familia obrera, hijo de un cántabro y una gaditana. Aunque nació en Sevilla, se mudó con cuatro años a Bilbao. que se fueron a vivir a Vizcaya. Estudió en los Maristas y comenzó en el teatro vasco en los años ochenta. Su primera gran experiencia como director llegó en la Escuela de Teatro de Sestao, donde impulsó obras como 'Dulce puta' o 'Canal TVT', reconocida con el Premio Ercilla en 1991.

El salto a la gran pantalla llegó en 1996 con 'A tiro limpio', a la que siguieron títulos como 'Un buen novio', 'El pianista', 'Yoyes', 'Hable con ella' o 'Vida y color'. Combinó estos trabajos con la televisión y con su mayor pasión: el teatro. Además, junto a su esposa, la actriz y directora Cristina Elso, fundó la compañía K Producciones, referente en el teatro contemporáneo español.

El actor protagonizó títulos como 'El uno y el otro', 'Vida y muertede Pier Paolo Pasolini', 'Yo, Satán' o el monólogo 'Cantando bajo las balas'. También trabajó con directores como Mario Gas, participando en montajes como 'A Electra le sienta bien el luto' o 'Frankie & Johnny'. En el cine, estrenó películas como 'Mujeres en el parque', 'Mataharis', 'Todos estamos invitados' y 'Bienvenidos a Farewell-Gutmann'.

El cáncer interrumpió por primera vez sus planes en 2008. En una entrevista con 'El País', al cumplir 50 años y tras superar la enfermedad, Fernández confesó cómo se sintió al diagnosticarle la enfermedad: "No pensé en mí, sino en mi hija, y el padre cojonudo que se iba a perder. Descubres que eres más fuerte de lo que te creías, que incluso estás preparado para la despedida. También ves que eres más generoso de lo que esperabas y te reafirmas en tu agnosticismo. La muerte no es para tanto, si no fuera por la gente que te quiere y a la que le duele tu partida".

Aquel cáncer le obligó a pasar por una operación que le dejó sin una pequeña parte de la lengua. Pero aprendió a hablar de nuevo y tras un largo proceso de logopedia recuperó por completo la dicción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.