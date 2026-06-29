La reacción de una mujer en televisión tras vivir en directo un nuevo terremoto en Venezuela: "¡Está temblando, está temblando!"

Venezuela ha sufrido hace unas horas un nuevo terremoto de magnitud 4,2 en la escala Richter que ha sacudido la zona cero en la que el pasado miércoles otros dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, sumió al país en una tragedia y un caos del que siguen recuperándose.

Este último terremoto ha sorprendido a la mayoría de personas, incluida a una mujer que estaba retransmitiendo en directo en una televisión. Operarios, trabajadores y millones de venezolanos estaban en la calle -muchos de ellos ayudando e intentando rescatar a personas de los escombros- cuando el tercer seísmo en menos de una semana ha azotado al país sudamericano.

Mientras tanto, rescatistas, familiares y voluntarios buscan sin descanso poder dar con más supervivientes entre montañas de cascotes y ruinas. Habiendo pasado varios días desde los terremotos, la probabilidad de encontrar 'vida' entre los escombros es cada vez menor. De momento, el balance oficial de víctimas, en este momento, es de 1.450 muertos, aunque la ONU habla de unos 50.000 desaparecidos...

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