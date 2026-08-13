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Puñalada

Muere un joven de 23 años tras ser apuñalado en Tuineje, Fuerteventura

La víctima, de 23 años, fue encontrada en parada cardiorrespiratoria tras sufrir una herida por arma blanca en una calle de Fuerteventura. La Guardia Civil investiga lo ocurrido y trata de localizar al responsable.

Coche Guardia Civil.

Coche Guardia Civil. Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Un joven de 23 años ha muerto después de ser apuñalado en Tuineje, en Fuerteventura, durante la tarde de este miércoles. La víctima permanecía ingresada en estado crítico en el Hospital General de Fuerteventura, donde finalmente ha fallecido durante la madrugada de este jueves.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y busca al autor de los hechos, según ha confirmado el cuerpo a Europa Press.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias recibió sobre las 20:41 horas una llamada en la que se alertaba de la presencia de un hombre que presentaba una herida provocada por un arma blanca.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de un médico y un enfermero del centro de salud de la zona.

Trasladado al hospital en estado crítico

Cuando los sanitarios llegaron, comprobaron que el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los profesionales comenzaron entonces las maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas, y consiguieron revertir la parada.

Después de estabilizarlo, el herido fue trasladado en estado crítico hasta el Hospital General de Fuerteventura. Pese a la asistencia recibida, el joven ha fallecido durante la madrugada como consecuencia de las heridas.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias y mantiene las pesquisas para reconstruir lo sucedido. Por el momento, la información facilitada no concreta las circunstancias en las que comenzó la agresión ni los motivos que pudieron desencadenarla.

La Guardia Civil busca al responsable

Los agentes trabajan ahora para identificar y localizar al autor del apuñalamiento. La investigación deberá determinar también cómo se produjeron los hechos y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del joven.

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