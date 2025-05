El amigo del joven tiroteado en el aeropuerto de Gran Canaria: "Tenía problemas mentales, necesitaba ayuda pero no llegó a tiempo"

Abdoulie Bah tenía 19 años y era de Gambia. Fue abatido a tiros en el aeropuerto de Gran Canaria el pasado sábado tras atacar a un taxista con un cuchillo y tratar de herir a un agente de la Policía Nacional que trataba de reducirlo. Llevaba en su mochila un cuchillo de grandes dimensiones y estaba totalmente fuera de sí. En su entorno más cercano o se explican que le pudo pasar y aseguran que el joven era una buena persona, trabajador, y estaba integrado.

Los que lo conocían dicen que no era un delincuente, pero que sufría problemas mentales desde hace unas semanas. El joven trabajó durante 8 meses en un centro de menores como auxiliar educativo, lo contrataron por su buen comportamiento en el centro donde vivió unos meses antes. Realizó un trabajo "impecable" según las personas que lo contrataron, pero hace solo unas semanas empezaron a notar comportamientos extraños y pensaron que podía estar consumiendo alguna sustancia estupefaciente: "Estaba descompensado", según fuentes del centro.

El 5 de mayo dejó el trabajo y sus amigos y compañeros de piso estaban preocupados porque no quería ver a nadie y hacía y decía cosas muy raras: "Todo pasó en 3 semanas, últimamente estaba fatal, tenía problemas mentales, estaba muy enfermo y necesitaba ayuda pero no llegó a tiempo", cuenta Pape Ndoy, uno de sus mejores amigos. Tanto él como otros dos jóvenes amigos de Abdou estaban muy preocupados por su salud en los últimos días y pidieron ayuda para que el joven fuera al médico pero no llegó a tiempo ya la cita era el lunes y murió el sábado anterior. "No sabíamos lo que le estaba pasando, estuvimos planificando si llevarlo a Gambia o a un psicólogo", cuenta el joven.

"No es un ladrón ni una persona agresiva"

Pape conoció a Abdu hace más de cuatro años en el centro de menores en el que ambos vivían tras llegar en cayuco, y desde entonces eran muy amigos. Hace menos de un mes estuvieron juntos en casa de Pape pero Abdoulie ya no estaba bien, decía cosas raras y no controlaba bien lo que hacía: "Tuve que ir a por él y traerlo a mi casa. No estaba agresivo", asegura su amigo. No sabe si podía estar consumiendo desde hace poco alguna sustancia, porque no se veían mucho por sus horarios laborales pero pese a saber que no estaba bien, nunca se pudo imaginar el trágico desenlace en la vida de su amigo: "Pensé que le dispararon en la pierna pero me dijeron que lo mataron.

Él no es un ladrón ni una persona agresiva, era todo lo contrario", cuenta Pape que asegura que se quedó muy triste al ver los vídeos de su amigo fuera de sí y con un cuchillo: "El Abdou que conocí era muy buena persona. No me lo podía creer". Su amigo cree que pudo sufrir una depresión o algún problema de salud mental porque hasta hace unas semanas era una persona totalmente normal pero en esos días estaba fuera de control: "El día 7 lo llamé cinco veces pero no me contestó. Un amigo fue a su casa pero no abrió, no quería hablar con nadie". El día 14 de mayo fue detenido tras ser localizado andando por en medio de la carretera y ponerse violento con los agentes que se acercaron a él. Al día siguiente quedó en libertad, y dos días después murió de 5 disparos de los agentes que trataron de reducirlo tras amenazar a varias personas con un cuchillo.

