"Álvaro Ussía se tropezó y cayó en el suelo. Se agarró a mí y me llevó con él"

Antonio S.S., alias 'Pitoño' el principal acusado del homicidio del joven Álvaro Ussía en la madrugada del 15 de noviembre de 2008, ha manifestado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid que el chico salió a la calle muy nervioso e insultando a la gente bajo una embriaguez muy alta.



"Esa noche estaba en la puerta de afuera de la calle. Salieron dos personas, una de ellas insultando y gritando a la gente. Estaba muy nervioso, alterado e insultando a la gente y se quedó en la puerta. Salió muy alterado con una embriaguez muy alta. Chillaba 'hijos de puta', 'maricón', 'gordo', de todo", ha relatado el procesado, quien ha precisado que sólo insultaba Álvaro.



Así, ha contado que David S. y David A. salieron en ese momento y pidieron que se fuera. "Un amigo le dice a Álvaro que se fuera y Alvaro empieza a discutir con él. En las escaleras, bajaba un grupo de personas con chicas y el joven les insultó. Empezaron a insultarse mutuamente y Álvaro se fue a por ellos para pegarse. Y subí las escaleras para decirle al amigo que se fueran", ha narrado.



"Rafael le agarró para llevárselo y empezaron a forcejear. Y yo actué, cogí a los dos chicos y les subí. Intentó separarles para que no se pegaran. No sé que pasó. Que tropieza y se cae el suelo. Se agarró a mí y me llevó con él. Me caigo encima. Estaba muy agresivo. Le cogí de las manos para que no me pegara. Seguía en el suelo insultando. Le agarraba para que no me pegara. Veo que le empiezan a dar arcadas y le pongo en posición lateral para que no vomitara. No soy médico. Algo le pasaba. Vienen tres chicas que trabajaban en la Cruz Roja", ha relatado 'Pitoño', quien ha insistido que el chico estaba entonces consciente.



A preguntas de la fiscal, el procesado ha negado que le hiciera un barrido y que se tirara a plomo encima del chico. "En ningún momento le puso la rodilla en el pecho ni en ningún sitio", ha apuntado, quien ha insistido en que estaba muy alterado, nervioso y agresivo.



'Pitoño', que era vigilante de seguridad y escolta privado, ha explicado que trabajaba para Fortesa, una subcontrata de El Balcón de Rosales, aunque ha reconocido que no estaba contratado porque mantenía una amistad con la dueña y a su novio, un policía nacional.



Así, ha relatado que era coordinador de porteros en El Balcón de Rosales y otra discoteca de Serrano con funciones de localizar a porteros y pagarles al final de cada noche, un dinero que le daba la dueña. Además, ha insistido que no bebía alcohol ni consumía drogas. La fiscal le ha recordado que un análisis Toxicológico determinó que consumía de forma habitual cocaína.



Juicios paralelos

La Fiscalía de Madrid solicita 15 años de cárcel para 'Pitoño' como autor material de un delito de homicidio, mientras que pide 13 años de prisión para David S. y David A. por la misma infracción penal en su modalidad de cooperación necesaria.

En las cuestiones previas, la fiscal ha recalcado que intentará demostrar que un golpe propinado por Pitoño rompió el corazón del chico y ha solicitado al tribunal que comparezca un perito experto en Toxicología para contradecir un informe de la defensa de Pitoño que aseguraba que el joven había consumido drogas la noche de su muerte. La prueba fue admitida por el tribunal al estimar que no considera indefensión a las partes ni es extemporánea.



En la misma línea, el abogado de la familia de Ussía, Luis Rodríguez Ramos, ha apuntado que comparte la hipótesis acusatoria del Ministerio Fiscal y ha querido dejar claro que su acusación no va en contra del colectivo de los porteros, sino que "va en contra de personas concretas que participaron en unos hechos".



En esta fase, la abogada Miriam Vergara, que defiende a Antonio S., se ha quejado de que los miembros del Jurado Popular tienen ya una idea preconcebida sobre los hechos por la información recibida. Además, se ha quejado de las trabas impuestas durante el procedimiento al denegarle numerosas diligencias probatorias, así como de los malos comentarios vertidos contra ella y su cliente por parte de la prensa.

"Mi cliente no tuvo intención de matar", ha insistido la letrada, quien ha recalcado que el chico no murió en el acto, sino una hora después tras practicarle los efectivos sanitarios un masaje cardiaco. Además, ha reseñado que existe un informe de Toxicología positivo sobre el consumo de drogas, oponiéndose a la prueba solicitada por la fiscal al considerar que es extemporánea.



Por su parte, el abogado Raúl Velázquez, que representa a David S., ha insistido en que su cliente no participó en los hechos y ha recalcado que se le acusa en la modalidad de cooperadores necesarios en el homicidio, es decir, que su intervención fue necesaria para acabar con la vida del chico.