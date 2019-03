Un alumno amenazó con matar a Torres Baena si también abusaba sexualmente de su hija

El testigo identificado con el número 60 ha amenazado con matar al principal acusado del caso Kárate si se repetían con su hija los abusos sexuales de los que fue objeto desde los 12 años por parte de los acusados, ha afirmado en la Audiencia de Las Palmas.

Su hija fue fruto de una relación con una persona muy allegada al principal acusado, según ha indicado este testigo en esta sesión en la que también han declarado otras cuatro personas contra los cuatro acusados del caso, considerado el mayor proceso judicial por pederastia que se celebra en España.

Este testigo ha dicho que aún tiene miedo de lo que le pueda pasar a su hija, la testigo número 90, a la que tuvo a la edad de 20 años fruto de la relación que mantenía con la familiar del acusado cuando tenía ella 16 años. Esa relación no le hizo "mucha ilusión" a Torres Baena, según ha señalado. Este testigo también ha manifestado que su primera experiencia sexual fue a los 12 años con su monitor de kárate, el acusado Juan Luis Benítez, quien le aseguró que los "tres placeres máximos de la vida eran masturbarse, que le masturbaran y hacer el amor".

A los pocos meses de las tres relaciones sexuales que tuvo con el acusado Juan Luis Benítez, mantuvo relaciones en el chalé de Vargas con Torres Baena, a quien ha confesado que llegó a "querer con locura, más que a sus propios padres", que son "espectaculares" y nunca le han "fallado".

Asímismo, ha contado que mantuvo relaciones con la mayoría de las chicas que iban al chalé, incluso con aquellas que no le gustaban, como ocurrió en el caso de la acusada Ivonne González cuando ella tenía 16 años, según la defensa, cuestión que el testigo no ha podido corroborar porque no recordaba la edad.