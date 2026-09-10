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Rescate histórico en la ría de Arousa: un albariño único en el mundo vuelve a la superficie 15 años después

Se ha dado en llamar "crianza submarina". El enólogo Raúl Pérez extrajo de las profundidades marinas las últimas botellas de su albariño Sketch tras más de 15 años.

Rescate histórico en la ría de Arousa: un albariño único en el mundo vuelve a la superficie 15 años después

Rescate histórico en la ría de Arousa: un albariño único en el mundo vuelve a la superficie 15 años después

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Úrsula Lorenzo
Úrsula Lorenzo
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La de ayer fue una jornada histórica. Para el enólogo Raúl Pérez, para los expertos ansiosos de analizar la evolución de este vino, y también para la ría de Arousa, que ya no solo cría el mejor marisco del mundo, sino que ahora puede que también sirva para criar un albariño exclusivo.

Sobre la propia batea en la que estas botellas llevan más de 15 años sumergidas, se reunieron chefs Michelin y expertos internacionales para un rescate histórico. Una expedición capitaneada por el enólogo Raúl Pérez y conformada por expertos gastronómicos de España y el Reino Unido presenció cómo volvían a la superficie estas botellas tras permanecer todo este tiempo a 20 metros de profundidad entre las cuerdas destinadas habitualmente a la cría de mejillón. Botellas del albariño Sketch que pasarán a la historia por una crianza totalmente innovadora.

Un vino único en el mundo y que, por ahora, no está a la venta

Qué ha supuesto para este vino el fondo marino habrá que analizarlo ahora, con calma. Un entorno marcado por la oscilación constante de las corrientes, la oscuridad total y la presión que permitió, de entrada, preservar los tonos verdosos del vino y aportarle una complejidad aromática salina, ganando un volumen y una frescura excepcionales en boca.

Un vino único en el mundo que además solo está al alcance de unos pocos, puesto que no está a la venta. Así es que la jornada de ayer fue toda una experiencia de maridaje inédito e irrepetible, que se realizó en el enclave espectacular de la Ría de Arousa, a bordo, y en un soleado día de septiembre. ¿Alguien da más?.

Pues sí, aún se puede dar un paso más: la comida que acompañó fueron las chuletas a la parrilla del buey gallego más cotizado del año. Un ejemplar que se vendió en primavera por más de 14.000 euros y con 90 días de maduración. El chef Estrella Michelin Ugo Chan fue el encargado de encender las brasas para asar la "mejor carne del mundo", según personalidades del mundo gastronómico de la talla de Gordon Ramsay.

Albariño sumergido maridado con el buey gallego más caro del año

El grupo contó con la presencia de Nemanja Borjanovic, propietario del asador IBAI de Londres y de Mountain Valley, la que está considerada una de las mayores distribuidoras de carne gallega en el Reino Unido. También estuvo el creador de contenido Toby Inskip, más conocido por su nombre artístico “Eating with Todd”, con 2,5 millones de seguidores en Instagram; Rodri Méndez, cuarta generación al frente de la bodega Forjas del Salnés y colaborador de Raúl Pérez en esta aventura; Luis Gutiérrez, catador de la Guía Parker en España (una de las más prestigiosas guías de vino en el mundo), y los presentadores Roberto Vilar y Carlos Latre. Un elenco de lujo para un momento de lujo. Un vino único en el mundo que habrá que ver ahora si se repite.

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