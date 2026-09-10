¿Qué es 'farmear aura'? así funcionan los duelos de 'six seven' y miradas 'sigma' que miden el estatus social

Si eres de la generación Z seguramente has escuchado la palabra 'farmear aura'. Por una parte 'aura' es como una puntuación invisible de estatus social y 'farmear' -que proviene del inglés 'to farm' y muy usado en videojuegos- significa repetir acciones para acumular recursos o puntos. Si juntamos ambas palabras estaríamos hablando de intentar parecer el mejor, acumulando carisma y reconocimiento ante los demás, ya sea en redes sociales o en la calle.

La expresión empezó a circular en redes en 2018 con bromas sobre perder aura tras hacer algo vergonzoso, y luego TikTok la convirtió en formato viral con frases como "+1000 de aura" o "perdió todo el aura". Aunque en el fondo se trata de la búsqueda de reconocimiento y estatus dentro de un grupo, solo que ahora con símbolos y gestos sacados de internet.

¿Cómo 'farmear aura'?

Las batallas de 'farmear aura' son duelos en los que varios jóvenes compiten por ver quién tiene más aura. Es decir, compiten por ver quién hace el gesto más espectacular, quién mantiene mejor la compostura o quién impone su pose con más convicción. Se graban, se retan y acumulan puntos imaginarios de carisma.

Entre los gestos más famosos está el 'six-seven', levantar las palmas de las manos y moverlas alternadamente muy rápido. Este movimiento se asocia al rapero Skrilla y se ha popularizado en memes de la NBA. Para aquellos que no entiendan el concepto puede parecer raro, por ejemplo cuando el papa León XIV lo imitó ante jóvenes en el Vaticano, muchos adultos se quedaron desconcertados.

Las reglas solo las entienden quienes comparten las mismas referencias. Entre ellas, hacer más rápido el 'six-seven', mantener una mirada 'sigma', imitar celebraciones de Messi o hacer 'mewing' pueden sumar puntos. No hace falta que tenga un significado concreto, mientras que el grupo lo reconozca todo vale.

El carisma para 'farmear'

Para los expertos, esto no es solo una moda absurda. Aaron Alma, psicólogo social, lo resume así en sus redes: "'Farmear aura' es acumular carisma y, por tanto, las batallas de 'farmear aura' consisten en ver quién tiene más carisma". Añade que en psicología social ya se estudió cómo algunas personas despiertan influencia de forma innata: "A esto se le llamó carisma".

Explica que hay quienes necesitan demostrar mucho para tener influencia, mientras que otros la obtienen de forma natural, con "magnetismo", "lo que dio lugar al liderazgo carismático". "Todos en algún momento hemos seguido a alguien porque nos despertaba cierto magnetismo que nos hacía confiar", cuenta.

Sin embargo, hay un punto importante y es que "el carisma hay que reconocerlo para que exista" y para ello se necesita un público. "Por eso, en las batallas de aura es el público el medidor de quién tiene la victoria y la derrota. A mayor ovación, mayor carisma se demuestra".

Y aunque los gestos puedan parecer incomprensibles o ridículos para quienes no participan, Alma recuerda que "lo que importa para tener carisma es la autoconfianza. Hagas lo que hagas, hazlo con convicción". "Y aunque nos resulte extraño, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si durante años llevamos dando poder a personas por su cara bonita, por su carisma sin que nos hayan demostrado nada, como mucho algún baile viral", concluye.