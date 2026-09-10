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Noticias de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 10 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

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El CNI sí avisó, pero nadie le dio importancia. La desclasificación de documentos, lejos de zanjar la polémica exige más explicaciones al Gobierno.

El CNI avisó a Marruecos y a Delegación del Gobierno

El CNI avisó tanto a Marruecos como a la Delegación del Gobierno. El ejecutivo pone el foco ahora en el modo en que se avisó: a través de una llamada y de un mensaje. Abre un frente contra sus propios servicios de Inteligencia.

Trump, nervioso

Donald Trump está nervioso. Tanto que ha organizado una inédita convención republicana a mitad de mandato. Se acercan las elecciones de noviembre y pueden perder ambas cámaras. Trump acepta el reto de los demócratas y presenta esa cita como un plebiscito a su presidencia. Ha asegurado que si continúa con su mayoría en las dos cámaras, dará a cada ciudadano adulto un cheque de 5.000 dólares.

La guerra de Ucrania se recrudece

La guerra de Ucrania se recrudece. Por primera vez, cohetes y drones ucranianos han recorrido 3.000 kilómetros para dar un golpe a la industria militar y gasística rusa en el Ártico. Por otra parte, drones rusos estuvieron a punto de derribar el avión de Zelenski en Moldavia cuando viajaba a Noruega, al funeral de Harald.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Noticias de hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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Sociedad

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026

Una joven de espaldas

Fran Gullón, psicólogo clínico: "Hablar con una persona sobre el suicidio ni aumenta el riesgo ni le mete esa idea en la cabeza"

Efemérides de hoy 10 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 10 de septiembre?

Efemérides de hoy 10 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 10 de septiembre?

Imagen de algunas de las tiendas de campaña instaladas en Ceuta
Crisis Ceuta

El CNI avisó al Gobierno un día antes de la entrada masiva en Ceuta

Imagen de mamá Carmen
Buena Noticia

Mamá Carmen acoge a más de un centenar de personas en su casa de un municipio de Jerez

Imagen de los asentamientos en Ceuta
Crisis migratoria

Basura, cabañas y migrantes escondidos: la situación en los montes de Ceuta

Los montes de Ceuta se han convertido en vertederos: acumulan basura y restos de los asentamientos construidos por los migrantes. Las tiendas de campaña se extienden por distintas zonas próximas a carreteras y playas, mientras algunos vecinos reclaman más seguridad coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Imagen de una alumna en un aula
BRECHA EDUCATIVA

Madrid aventaja en dos cursos a País Vasco y Comunidad Valenciana en ciencias y en lectura

El último informe educativo evidencia grandes diferencias entre comunidades autónomas. Madrid se sitúa a la cabeza, mientras País Vasco y Comunidad Valenciana registran importantes retrocesos en lectura y ciencias.

Un vecino de Ceuta

Los vecinos de Ceuta, indignados con Marlaska: "Le invito a mi casa 24 horas y que vea él la inseguridad subjetiva que dice"

Imagen del Hospital Universitario de Ourense

Una vecina de Ourense deja en herencia su piso y su dinero a la sanidad pública y a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

Imagen del centro de salud de Pinos Puente

Pinos Puente apuesta por un "botón del pánico" para evitar agresiones a los sanitarios de su centro de salud

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