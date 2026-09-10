Noticias de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026

El CNI sí avisó, pero nadie le dio importancia. La desclasificación de documentos, lejos de zanjar la polémica exige más explicaciones al Gobierno.

El CNI avisó a Marruecos y a Delegación del Gobierno

El CNI avisó tanto a Marruecos como a la Delegación del Gobierno. El ejecutivo pone el foco ahora en el modo en que se avisó: a través de una llamada y de un mensaje. Abre un frente contra sus propios servicios de Inteligencia.

Trump, nervioso

Donald Trump está nervioso. Tanto que ha organizado una inédita convención republicana a mitad de mandato. Se acercan las elecciones de noviembre y pueden perder ambas cámaras. Trump acepta el reto de los demócratas y presenta esa cita como un plebiscito a su presidencia. Ha asegurado que si continúa con su mayoría en las dos cámaras, dará a cada ciudadano adulto un cheque de 5.000 dólares.

La guerra de Ucrania se recrudece

La guerra de Ucrania se recrudece. Por primera vez, cohetes y drones ucranianos han recorrido 3.000 kilómetros para dar un golpe a la industria militar y gasística rusa en el Ártico. Por otra parte, drones rusos estuvieron a punto de derribar el avión de Zelenski en Moldavia cuando viajaba a Noruega, al funeral de Harald.

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