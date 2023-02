Almudena Andújar, propietaria del supermercado atacado en Almería: "Fue terrorífico, solo venía a matarme"

Terror en un supermercado. Un hombre empezó a golpear la puerta de un supermercado en la localidad de Ruescas (Almería), provocando pánico entre los empleados que había dentro. Al parecer, el hombre estaba obsesionado con la dueña del local y que, a pesar de las denuncias interpuestas por la mujer, no dejaba de molestarla.

Almudena Andújar, la propietaria del supermercado, ha explicado en una entrevista para Antena 3 Noticias cómo lo vivió en primera persona. "Fue terrorífico. Pensaba que la puerta se abría y me mataba", explica atemorizada. "Su intención era matarme, solo venía a matarme", añade asustada.

Según cuenta la propietaria, este hombre era un cliente habitual del supermercado. "Él siempre compraba alcohol, su actitud siempre era muy chula, siempre intentaba llamar mi atención", cuenta. De hecho, éste le decía al padre de Almudena que "quería mujeres". "Mi padre, al principio, lo tomó a broma. Pero luego le dijo que aquí no había mujeres, que su hija estaba casada y que la dejara en paz".

Fue entonces cuando la asaltó por la calle con sus dos hijos menores. "Fue cuando empezó a amenazarme que me iba a matar a mi y a mis hijos", confiesa la mujer. Él seguía acudiendo a la tienda, a pesar que no querían que fuera. La propietaria llegó a poner hasta tres denuncias, ya que no veía resultados con la primeras interpuestas. "Todos los días me amenazaba pero no me hacían caso", lamenta.

Tiene el miedo en el cuerpo y no puede dormir tranquila

"Quería derribar la puerta y matarme", repite Andújar. La propietaria explica que el hombre sólo se ponía agresivo hacia ella, hacia a las mujeres. "No vio que había un hombre. En el momento que vio la presencia de este cliente, que gracias a él estoy viva, se relajó y ya salió, porque con los hombres no se pone agresivo".

La propietaria también ha explicado que sus hijos tienen "mucho miedo" y que ella no puede dormir tranquila por las noches. "A pesar de que creo que está detenido, todavía no he obtenido respuesta del juez. No sé lo que va a pasar, si lo van a dejar en libertad o lo van a meter en prisión", comenta. El hombre ha sido detenido y se le imputa de delitos de daños.