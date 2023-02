"¡Que me mata!": un hombre apedrea la puerta de un supermercado en la localidad nijareña de Ruescas

Atemorizados en este municipio de Almería. La escena la grababa una de las empleadas. Un hombre intentaba entrar en un supermercado de la localidad nijareña de Ruescas apedreando la puerta de cristal y provocando gritos de miedo entre los empleados.

El hombre grita mientras no para de golpear con una piedra la puerta del local. Las personas dentro del establecimiento chillan "qué me mata, me va a matar" o "llamar a la policía". Uno de los empleados decide abrir la puerta y el terror aumenta. Tras hablar con el agresor, le quita la piedra. El hombre sigue gritando pero no entra en el local.

Mientras dentro del supermercado, las empleadas y dueña, llaman a los servicios de emergencias "en el super en Ruescas, en Ruescas" grita una de ellas. La Policía acudió al lugar de los hechos y detuvo al agresor, se le imputa un delito de daños.

Tras los hechos, la dueña del establecimiento llamada Almudena, ha declarado que ese hombre está obsesionado con ella. Dice haberle denunciado anteriormente en 3 ocasiones, que la ha acosado reiteradamente.

Almudena explicaba que la obsesión de este hombre con ella comenzó hace tiempo, cuando este chico era cliente. Reitera que él empezó a intentar llamar su atención, que siempre decía que quería una mujer. Tras estas incidentes, la dueña ha puesto una cuarta denuncia por apedrear la puerta del supermercado.