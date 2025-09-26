Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Flotilla Gaza

El almirante Rodríguez Garat, cuestiona el envío del 'Furor' a Gaza al considerarlo "una medida política" y recuerda que los víveres no llegarán

Juan Rodríguez advierte de las limitaciones del buque español en plena misión hacia Gaza.

Un almirante retirado cuestiona el envío del 'Furor' asegurando que "es una medida política" y los víveres no llegarán a Gaza

Un almirante retirado cuestiona el envío del 'Furor' asegurando que "es una medida política" y los víveres no llegarán a Gaza

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

"Un buque de guerra desde Cartagena, marítimo, equipado con todos los recursos necesarios en caso de que fuera necesario asistir a la flotilla y realizar una operación de rescate", anunciaba el jueves el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Hace unas horas este buque ha emprendido su rumbo a Gaza.

Para el almirante retirado Juan Rodríguez Garat, la decisión de enviar el Furor no deja de ser un tema político. Según explicó "es una medida política y, por lo tanto, hay que verla desde los ojos políticos. Esto es sumar el pabellón español, la bandera que lleva el patrullero a bordo, que es lo más valioso que tiene" por lo que portarla en cualquier vehículo es "sumarla a una manifestación de protesta".

Rodríguez Garat subraya que no se trata de una misión de ayuda humanitaria directa, ya que "no llevan víveres que aspiren a llegar a Gaza porque saben que no se lo van a permitir". En su opinión, lo preferible sería "ver a nuestro país en la centralidad de Europa, tomando medidas coordinadas con nuestros aliados, en lugar de tratar de ocupar la primera fila en la manifestación".

En cuanto a las órdenes recibidas por el buque, el almirante retirado asegura no conocerlas, aunque cree que siguen pautas habituales: "El comandante tendrá con certeza absoluta libertad para utilizar las armas que tiene el barco en autodefensa para defenderse a sí mismo, incluso para defender a cualquier ciudadano español o extranjero atacado en las proximidades".

Aun así, señala que se trata de un patrullero con armamento muy básico y que "no tiene medios tampoco para defenderlo de ataques militares israelíes, que por otra parte no se van a producir". Por lo que considera que los incidentes que se han producido serían fruto de "actores próximos, al menos simpatizantes de Israel, quizás con drones comerciales que lo más que hacen es estrellarse contra la cubierta".

¿Podría evacuarse?

Sobre la posibilidad de una evacuación masiva de la flotilla, Rodríguez Garat ha sido tajante al negar que "no tiene capacidad para darle ese apoyo a la vida a tanta gente. Aunque es un barco grande, de 2.500 toneladas, su capacidad de personal es muy limitada. En principio podría acoger a 20 o 30 personas y luego en las cubiertas del barco cabe mucha más gente, pero estamos hablando de 51 embarcaciones".

Sin embargo, vuelve a remarcar que lo principal de esta misión es su carga política: "El Gobierno ha decidido poner enfrente de Israel a un buque de guerra español, a un buque de Estado, con el pabellón nacional al lado de los manifestantes en la guerra de Gaza".

Afirma que "legítimamente puede hacer, aunque nuestras leyes prevén que en casos así de despliegues en el exterior se requiere la autorización del Congreso", lo que "sería interesante para convertir este despliegue en política de Estado español en lugar de política de partido" si todos los grupos parlamentarios que conforman la Cámara Baja apoyasen esta operación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Noticias de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Publicidad

Sociedad

explosión madrid

Un hombre pierde los dedos de la mano tras una explosión en su vivienda en Madrid

Corazón congelado

El síndrome del 'corazón congelado', cerrarse al amor tras una experiencia dolorosa

Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025

Impacto en el asteroide Dimorphos
Efemérides

Efemérides de hoy 26 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 26 de septiembre?

Campamento de Álava denunciado
País Vasco

Un campamento en Álava, denunciado por obligar a los niños a ducharse juntos y con los cuidadores paseando desnudos

Asociaciones de víctimas de la DANA
Víctimas DANA

Bruselas escucha a las víctimas de la Dana en Valencia y deja abierta la investigación: "Pedimos verdad, justicia y responsabilidades"

Las asociaciones de víctimas de la DANA han vuelto hoy a Bruselas, exigiendo una investigación exhaustiva y responsabilidades políticas.

Cúpula de Suburbios Firm
Detención policial

La boda del 'Ratilla' ayuda a desarticular el grupo ultra Suburbios Firm: hay 13 detenidos

La Policía Nacional ha desmantelado la cúpula de Suburbios Firm, un grupo radical supremacista, que se caracteriza por su violencia, tras una amplia operación en Madrid. Entre los arrestados figura su líder, conocido como 'El Ratilla'.

Imagen sobre el bullying

El profesor Toni García, del bullying: "Si no hay sanción, hay sensación de impunidad y quien tiene que abandonar el centro es el acosado"

Hospital Dos de Maig

Un hospital de Barcelona mantiene en plantilla al médico acusado de secuestrar y violar a una paciente

Ilustración de las pulseras de control contra la violencia de género

La polémica por los fallos en las pulseras de control contra los maltratadores, punto por punto

Publicidad