El meticuloso plan de los narcotraficantes que asesinaron a las tres jóvenes: ni los perros rastreadores lo detectaron

La investigación por el asesinato de tres jóvenes que fue transmitido en directo por TikTok sigue en curso. Entre las víctimas estaba Lara Gutiérrez, de 15 años, junto con Brenda del Castillo, de 20, y Morena Verdi, de 20.

Las tres pensaban que asistían a una fiesta en las afueras de Buenos Aires. Sin embargo, lo que se encontraron fue la llamada "casa del horror", donde fueron secuestradas, torturadas y finalmente asesinadas por una banda de narcotraficantes.

El líder de la banda responsabilizaba a las jóvenes de haber robado cuatro kilos de cocaína, según las primeras sospechas. Aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada, la policía sostiene que se trató de un "mensaje mafioso". El ministro de Seguridad de la capital argentina, Javier Alonso este motivo es "relevante", ya que "el líder de la pandilla está diciendo 'esto es lo que te pasa si me robas drogas'".

A unos 32 kilómetros del domicilio de las jóvenes, la policía encontró los cuerpos. El desenlace fue cruel para ellas: Lara sufrió la amputación de los dedos de una mano antes de ser asesinada, Brenda tuvo una fractura de cráneo y lesiones graves en el abdomen incluso tras su muerte, mientras que Morena fue asfixiada con una bolsa de plástico.

En un pozo

En los últimos días, han descubierto que el pozo donde fueron hallados los cuerpos había sido cavado antes de cometer el crimen. Según las autoridades, esto demuestra una planificación por parte de la banda narco para intentar borrar huellas.

Cabe destacar que el pozo estaba hecho con tanta profundidad que ni siquiera los perros rastreadores pudieron detectarlo. Para la policía, esto encaja con la hipótesis de que se trataba de una "base logística" para el narcomenudeo: "Nuestra hipótesis es que era una base logística: ellos tenían una venta que era a través del narco menudeo con mochilas. Y tienen estas bases donde reservan mayorista. Eligieron Varela porque les quedaba mejor".

En declaraciones a 'Radio Splendid', el ministro Alonso expresó su indignación por "la forma en la que se encontraron a las chicas: estaba hecho para que queden impunes. El pozo que hicieron, cómo las enterraron y el estado en el que estaban los cuerpos".

La camioneta en la que habían trasladado a las jóvenes estaba adulterada, algo que llamó la atención de los investigadores. "Nosotros tenemos aproximadamente 1.500 casos de búsquedas de personas desaparecidas al mes. Cuando vemos que es un caso más complejo, pasa a la DI. Cuando vimos que la camioneta estaba adulterada entendimos que fue premeditado. Vimos que tenía un techo de vidrio y una llanta diferente: con eso la identificamos. Empezamos a buscarlas por todos lados y vimos que Varela entró, pero no salió", subrayó Alonso.

A través del rastreo de teléfonos móviles, los investigadores siguieron el recorrido del vehículo hasta la localidad de Florencio Varela, donde finalmente encontraron la casa. En el lugar, había un fuerte olor a cloro y personas limpiando el interior. "Había dos personas limpiando la casa, otras personas asustadas que pensaron que los iban a matar", detalló el ministro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com