La boda del 'Ratilla' ayuda a desarticular el grupo ultra Suburbios Firm: hay 13 detenidos

La cúpula de Suburbios Firm, un grupo radical supremacista, relacionado con incidentes en el ámbito futbolístico, ha caído gracias a una operación de la Policía Nacional. La investigación comenzó en 2023 y descubrieron que se financiaba de las ganancias de la venta de drogas en locales de ocio de la zona sur de Madrid. Dinero con el que también se habrían lucrado para su beneficio personal.

El grupo y sus miembros se caracterizaban por la incitación al odio y la violencia extrema hacia aquel que era distinto. Algo patente durante la protesta homófoba y racista que convocó en la plaza de Chueca hace cuatro años, donde se escucharon cánticos como "Fuera sidosos de Madrid". Tres de los detenidos han ingresado en prisión. Se les imputan delitos de organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Hay 13 detenidos. Se les imputan delitos de organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Los miembros

Su líder, El Ratilla, ha sido detenido cuando estaba a punto de irse de luna de miel. Se había casado hace unos días y ahí se reunieron los miembros de Suburbios Firm. A las redes sociales subieron fotos durante la ceremonia en la que tapaban sus caras con emoticonos del rostro de Adolf Hitler.

Entre los invitados, se encontraba también el asesino de Aitor Zabaleta, un hincha de la Real Sociedad, que fue asesinado en los aledaños del estadio Vicente Calderón en 1998, por el que su autor fue condenado a 17 años de cárcel. Estos miembros fueron expulsados del Frente Atlético por su extrema violencia.

Incautaciones en los registros

Los registros se realizaron de forma simultánea en diez viviendas y una empresa. En su interior han encontrado más de cien mil euros en efectivo, casi cinco kilos de cocaína u otras sustancias estupefacientes, un arma de fuego y armas simuladas, dos chalecos antibalas, tres táseres, más de cincuenta defensas extensibles, armas blancas. Han localizado un vehículo "caleteado", que había sido modificado para crearle un doble fondo, en el transportarían, de manera clandestina, sustancias estupefacientes para su posterior distribución. Además, han encontrado material de carácter supremacista: banderas y ropa con esvásticas o libros sobre Adolf Hitler y Francisco Franco.

