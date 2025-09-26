Noticias de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025

El Furor ya zarpa para asistir a la flotilla, la restauración de la pena de muerte, más aranceles de Trump, entre las noticias que marcan la jornada hoy, viernes 26 de septiembre de 2025.

Furor

El buque Furor zarpa desde Cartagena rumbo a Gaza para cumplir esa misión de apoyo a la Flotilla. Hasta que la alcance, previsiblemente en Grecia, tiene por delante cinco días. Prestará asistencia y rescate a la flotilla. No responderá a ataques.

Netanyahu

Netanyahu viaja a la ONU. Es el gran protagonista hoy en la Asamblea General. Ha amenazado con cargar en su discurso contra los dirigentes que han criticado su actuación en Gaza. Y en un giro inesperado

Trump

Trump asegura que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania y señala a Erdogan de 'amañar' las elecciones. También ha anunciado más aranceles a partir del 1 de octubre para los medicamentos.

Caso Begoña Gómez

La política española mira a los tribunales. El juez Peinado envía a la Guardia Civil los correos electrónicos que tanto Begoña Gómez como su asesora intercambiaron con el vicerrector de la Complutense. Mañana a las seis de la tarde, la esposa de Pedro Sánchez, está citada en el juzgado para concretar su imputación.

Feijóo

Alberto Núñez Feijóo desgrana parte su modelo migratorio: ensalza los vínculos con Hispanoamérica, pide endurecer el control de fronteras y la deportación de quienes cometan delitos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.