Noticias de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 26 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

Noticias de hoy,

Antena 3 Noticias
Publicado:

El Furor ya zarpa para asistir a la flotilla, la restauración de la pena de muerte, más aranceles de Trump, entre las noticias que marcan la jornada hoy, viernes 26 de septiembre de 2025.

Furor

El buque Furor zarpa desde Cartagena rumbo a Gaza para cumplir esa misión de apoyo a la Flotilla. Hasta que la alcance, previsiblemente en Grecia, tiene por delante cinco días. Prestará asistencia y rescate a la flotilla. No responderá a ataques.

Netanyahu

Netanyahu viaja a la ONU. Es el gran protagonista hoy en la Asamblea General. Ha amenazado con cargar en su discurso contra los dirigentes que han criticado su actuación en Gaza. Y en un giro inesperado

Trump

Trump asegura que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania y señala a Erdogan de 'amañar' las elecciones. También ha anunciado más aranceles a partir del 1 de octubre para los medicamentos.

Caso Begoña Gómez

La política española mira a los tribunales. El juez Peinado envía a la Guardia Civil los correos electrónicos que tanto Begoña Gómez como su asesora intercambiaron con el vicerrector de la Complutense. Mañana a las seis de la tarde, la esposa de Pedro Sánchez, está citada en el juzgado para concretar su imputación.

Feijóo

Alberto Núñez Feijóo desgrana parte su modelo migratorio: ensalza los vínculos con Hispanoamérica, pide endurecer el control de fronteras y la deportación de quienes cometan delitos.

Sociedad

explosión madrid

Un hombre pierde los dedos de la mano tras una explosión en su vivienda en Madrid

El síndrome del 'corazón congelado', cerrarse al amor tras una experiencia dolorosa

Noticias de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025

Impacto en el asteroide Dimorphos
Efemérides

Efemérides de hoy 26 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 26 de septiembre?

Campamento de Álava denunciado
País Vasco

Un campamento en Álava, denunciado por obligar a los niños a ducharse juntos y con los cuidadores paseando desnudos

Asociaciones de víctimas de la DANA
Víctimas DANA

Bruselas escucha a las víctimas de la Dana en Valencia y deja abierta la investigación: "Pedimos verdad, justicia y responsabilidades"

Las asociaciones de víctimas de la DANA han vuelto hoy a Bruselas, exigiendo una investigación exhaustiva y responsabilidades políticas.

Cúpula de Suburbios Firm
Detención policial

La boda del 'Ratilla' ayuda a desarticular el grupo ultra Suburbios Firm: hay 13 detenidos

La Policía Nacional ha desmantelado la cúpula de Suburbios Firm, un grupo radical supremacista, que se caracteriza por su violencia, tras una amplia operación en Madrid. Entre los arrestados figura su líder, conocido como 'El Ratilla'.

Imagen sobre el bullying

El profesor Toni García, del bullying: "Si no hay sanción, hay sensación de impunidad y quien tiene que abandonar el centro es el acosado"

Hospital Dos de Maig

Un hospital de Barcelona mantiene en plantilla al médico acusado de secuestrar y violar a una paciente

Ilustración de las pulseras de control contra la violencia de género

La polémica por los fallos en las pulseras de control contra los maltratadores, punto por punto

