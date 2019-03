La alerta por nieve y bajas temperaturas se mantiene en Galicia todo el fin de semana

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mantiene la alerta por nieve, especialmente, en el tercio norte peninsular y por bajas temperaturas que se extenderán por gran parte de la Península durante todo el fin de semana.

De hecho, prevé las nevadas más importantes en Lugo, Asturias, País Vasco, Navarra, La Rioja y distintos puntos de Castilla y León. Además, ha indicado que el sábado se extenderán las bajas temperaturas a numerosas zonas, que llegarán hasta los -10ºC en puntos de la Meseta Norte, cordillera Ibérica y sierras de Alcaraz y Segura.

La nieve unida a estas bajas temperaturas podrá provocar placas de hielo que dificultarán los desplazamientos por carretera, por lo que Protección Civil aconseja circular muy atento e informarse de la situación meteorológica y del estado de las vías, así como extremar las precauciones, revisar el vehículo y llevar ropa de abrigo. Asimismo, recomienda llevar un teléfono móvil con batería de recambio o cargador de automóvil y, en caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, aboga por no intentar resolver la situación por uno mismo sino esperar las asistencias.



Ante esta situación, la Diputación de Lugo ha garantizado que el dispositivo invernal seguirá trabajando en más de 100 carreteras de la red vial de toda la provincia, con 102 operarios y 52 máquinas.Y es que, como ha apuntado, la nieve acumulada supera los tres metros en algunos ayuntamientos de A Montaña, como A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro y Folgoso do Courel.

De hecho, a lo largo de la jornada, se ha demandado "precaución" para transitar por la LU-701 en el entorno de A Fonsagrada, por la LU-633 a la altura de Pedrafita do Cebreiro y por la LU-540 en la zona de Ourol.

Lo mismo ha ocurrido en la A-8 en el tramo que comunica Mondoñedo con Abadín, además de en la N-634, que discurre en paralelo a la citada autovía; y en la A-6, en el área de Guitiriz.En paralelo, la Diputación de Pontevedra ha asegurado que sus brigadas se mantendrán en estado de alerta y esparciendo sal en las carreteras, después de que esta madrugada tuviesen que rescatar varios vehículos atrapados por la nieve en vías de Silleda, A Estrada y Forcarei.

Incidencias en carreteraPrueba de la afectación de las carreteras gallegas por las condiciones meteorológicas es que el 112 ha gestionado algo más de un centenar de incidencias relacionadas con la nieve y el hielo entre las 19,00 horas del jueves y las 12,00 horas de este viernes. En concreto, un total de 11 guardaban relación con placas de hielo y otras 98 con la nieve.

Por provincias, en Lugo se gestionaron un total de 42 avisos, por 29 en Pontevedra, 25 en Ourense y 12 en A Coruña.En cuanto a los ayuntamientos con más incidencias registradas, están Taboada, Ourol, Folgoso, Mondoñedo, Pedrafita do Cebreiro, Lugo y Quiroga (Lugo); A Estrada, Forcarei y Lalín (Pontevedra); Curtis, Boimorto, As Pontes de García Rodríguez y Sobrado (A Coruña); y Laza, A Gudiña, Muíños, Vilar de Barrio y Avión (Ourense).