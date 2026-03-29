Kanpai Pista: el coto de los Mossos a los delincuentes de las carreteras

Los Mossos d'Esquadra dan un paso más en la lucha contra la multirreincidencia y han desplegado el plan Kanpai Pista (una extensión del plan Kanpai que iniciaron en abril de 2025 y realizan en zonas urbanas), centrado ahora en las vías rápidas catalanas. El macrooperativo, que ha contado con 260 agentes, se ha realizado a lo largo de los 344 km que forman la AP-7 a su paso por Cataluña y en sus 60 accesos.

De los 4.000 hechos delictivos que se registraron en las carreteras catalanas en 2025, el 85 % se cometieron en esta carretera.

"La AP-7 es una vía donde el espacio es muy amplio, hay muchos carriles, hay 60 accesos. Los delincuentes alcanzan los 160 km por hora y pueden moverse de un punto a otro de Cataluña en 30 minutos", explica Miquel Hueso, intendente sotscap de la Comisaría Superior Territorial de Mossos d'Esquadra.

Este plan implica de forma transversal a todas las unidades del cuerpo, desde la Brimo, la ARRO, Trànsit, y además incorpora el análisis de datos de Inteligencia y los FURA, unidad especializada en la delincuencia urbana que opera sin uniforme.

Con el inicio de la Semana Santa hay mucha circulación en las carreteras y los agentes las han saturado para disuadir y dificultar la movilidad de las bandas criminales.

"Las prioridades son la inmovilización de vehículos para cortar su capacidad operativa y sacarlos de circulación", explica Chema Montero, intendente jefe de la División de Tráfico de la Comisaría General de Movilidad de Mossos d'Esquadra.

Un equipo de Antena 3 Noticias acompaña a los Mossos en uno de los puntos, concretamente en el área de servicio del Penedès. Los agentes realizan controles y registros a vehículos que pueden ser sospechosos. "El objetivo es que los delincuentes no se sientan cómodos en la autopista delinquiendo y que se marchen a otro sitio", cuenta Joan Maria Molins, jefe del Área Básica Policial del Baix Penedès de Mossos d'Esquadra, y añade: "La semana que viene es Semana Santa y habrá mucha movilidad; por eso hemos montado el dispositivo". El Kanpai Pista ha realizado, además, controles a vehículos desde el aire.

Datos

El Kanpai Pista se ha saldado con tres detenidos con 27 antecedentes y 181 personas identificadas que acumulan 162 antecedentes. Además, los Mossos han recuperado la carga de un camión (299 cajas de zapatos valoradas en 15.000 euros) que unos teloneros habían robado la madrugada del jueves en el área de servicio del Montseny.

Desde que se inició el plan Kanpai Pista en enero, los agentes tienen fichados a 35 teloneros que actúan de forma reiterada y a 40 personas especializadas en hurtos. También hay activas órdenes de alejamiento de la AP-7 para 11 ladrones; 17 teloneros y 29 vehículos han sido intervenidos para cortar la operativa inmediata.

Perfiles de los teloneros y los pincharruedas

Son bandas perfectamente organizadas y actúan en áreas de descanso o vías rápidas. Su modus operandi: primero localizan a sus víctimas; después, los delincuentes, desde su vehículo, indican a un conductor que ha pinchado una rueda. Cuando este baja del coche para comprobarlo, uno de los ladrones aprovecha para sustraer las pertenencias del interior del automóvil de la víctima. Así actúan los pincharruedas. Una modalidad de robo que, junto a los teloneros (aquellos que rajan las lonas de los camiones y roban la carga), centra su actividad en la AP-7.

Según los expertos, estas bandas criminales trabajan de forma organizada. Utilizan coches robados o de alquiler de alta gama. Los pincharruedas actúan de día; su objetivo suelen ser los turistas, no utilizan la violencia y suelen sustraer dinero y joyas. Los teloneros actúan de noche y su objetivo son las cargas de los camiones. Según la policía, estos últimos no dudan en utilizar la violencia si se enfrentan a ellos. "Llevamos dos meses del Kanpai Pista y los hechos delictivos han bajado un 37 %. Hemos pasado de 622 a 394", relata Raúl Oliva, sargento jefe de la Unidad Operativa de Movilidad de Mossos d'Esquadra.

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