Alberto Palacio, portavoz de Mossos USPAC: "Ayer vi tentativas de homicidio contra los mossos"

Los Mossos d'Esquadra desalojaron en unas cinco horas dos edificios de El Kubo y la Ruïna en La Bonanova de Barcelona en un amplio dispositivo policial. En él fueron detenidas siete personas mayores de edad, seis hombres y una mujer. El desalojo se produjo sin incidentes destacables, aunque los okupas lanzaron diferentes líquidos y objetos hacia donde estaban los agentes, entre ellos unas bolas de acero.

Desde el interior de las viviendas se arrojaron sacos de escombros, botes de humo y bengalas para dificultar la intervención. "Fue un desalojo muy complicado por los escombros que tiraron, como piedras o barras de hierro", asegura el portavoz del sindicato de Mossos USPAC, Alberto Palacio, a Antena 3 Noticias.

"No sé hasta dónde puede llegar la permisividad. Con los lanzamientos que hicieron ayer, para mí habían tentativas de homicidio por las grandes rocas que tiraron encima", ha añadido sobre el desalojo.

"Barcelona es paraíso okupa"

La situación obligó a los mossos a utilizar una jaula de hierro por primera vez para protegerse de los lanzamientos de objetos por parte de los okupas. Consiguieron acceder en grupos de cuatro con escudos. "La jaula es un gran invento porque te ensucia, pero no permite que te de ningún impacto directo", ha explicado Palacio sobre la jaula utilizada.

Según explica, esta jaula fue ideada por parte de los propios mossos. "La fabricaron debido a la gran cantidad de objetos que les tiran en muchos sitios", indica.

El desalojo en los edificios de El Kubo y la Ruïna en La Bonanova de Barcelona sucedieron sin incidentes remarcables, pero dejaron algún mosso herido. "No se pueden permitir estas acciones. El problema es que Barcelona es paraíso okupa. ¿Alguno de ellos entrará en prisión? No. Ellos seguirán jugando porque saben que no les pasa nada, que son impunes", ha lamentado.

Convocadas manifestaciones

El Centro Social Ocupado La Ruïna ha convocado una manifestación en la plaza Alfonso Comín de Barcelona después de que los edificios fueran desalojados. Así lo informaron en X, antes Twitter. En la publicación aseguraron que "nada ha acabado, todo continúa. ¡El barrio arde!".

Para Alberto Palacio, estas manifestaciones no le preocupan. "Preocuparnos policialmente no, estamos preparados. Pero creo que desde la política no se deberían permitir este tipo de amenazas y hechos que hemos estado viendo", ha afirmado.

"Sé que el sábado hay otra manifestación prevista, pero estamos en lo mismo: la policía reacciona o también en caso de que sea de oficio por parte de un ministro. En cuanto se mueve algún contenedor o hacen cualquier cosa se ha de frenar porque sabes cómo va a terminar. Tenemos la experiencia de cómo terminan esas manifestaciones", ha dicho.