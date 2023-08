Las agresiones sexuales en grupo se disparan en España con tres casos en las últimas 72 horas

En los últimos tres días se han denunciado tres agresiones sexuales en grupo en España. En dos de estos casos, en los denunciados en Monforte de Lemos (Lugo) y Ceutí (Murcia), las víctimas de estas violaciones eran menores de edad.

Una de las medidas adoptadas para intentar poner freno y evitar que se produzcan más agresiones de este tipo se ha tomado en Magaluf (Mallorca). Aquí, los agentes de policía han decidido vestirse de paisano e infiltrarse entre los turistas para, de este modo, ser capaces de actuar antes de que se lleven a cabo los abusos sexuales.

No solo ha aumentado el número de abusos en los que las víctimas son menores de edad, sino que últimamente también son estos menores los que más agresiones sexuales cometen. Desde que comenzó el año, la cantidad de denuncias en las que los menores de edad eran los agresores ha sufrido un aumento significativo. Muchos expertos han llegado a la conclusión de que el principal motivo que ha llevado a esta situación es la falta de educación sexoafectiva y el uso cada vez más creciente de la pornografía por los adolescentes.

"Lo ven como una parte más de las actividades dentro de su grupo para salir y pasarlo bien (...). Tienen la falsa sensación de que sus actos no van a traer consecuencias y no son capaces de empatizar con la víctima, que es un mero instrumento para el fin: pasarlo bien con sus colegas", ha explicado Meritxell Pérez, profesora de criminología de la Universidad Pontificia Comillas y secretaria general de la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad. Además de esto, Pérez ha concluido que, en la gran mayoría de los casos, estos menores que cometen las agresiones no terminan desarrollando una carrera criminal.

No solo España sufre estas agresiones

Este mismo jueves 17 de agosto, se ha conocido la noticia de que las violaciones en las calles de Parísaumentan cada verano.

El año pasado se registraron 85.000 denuncias, que suponen un 11% más que en el mismo período del año anterior.