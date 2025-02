La española accidentada en Tailandia, Ángela Agudo, ya respira por sí misma: "Le han podido quitar la traqueotomía"

La familia de Ángela Agudo, la valenciana que estuvo ingresada grave en un hospital en Tailandia, publica en redes sociales una buena noticia: la joven ya puede respirar por sí misma. Ahora se encuentra hospitalizada en el Hospital La Fe de Valencia.

Ángela Agudo estuvo en coma tras sufrir un grave accidente de moto. Pidieron recaudar dinero para poder trasladarla en un avión medicalizado y que fuera tratada en su país natal. Gracias a la campaña la familia recaudó en pocos días los 300.000 euros que se habían marcado para afrontar los gastos hospitalarios y el traslado a España. Finalmente, a principios de noviembre y tras varias semanas en el hospital, logró salir el país asiático en un avión privado rumbo a su Valencia, acompañada de sus padres y de un equipo médico.

A mediados de octubre fue operada de una traqueotomía, en una intervención que le permitirá respirar por sí misma. "Nos han dicho que si, tras la operación, sigue estable y su evolución va como hasta ahora, poco a poco, en dos semanas podría volar", explicaba el hermano de la chica después de que hubiera salido de la cirugía.

La cuenta de apoyo a Ángela Agudo en Instagram, tras varios días sin publicar nada, ha subido publicación para contar que a la joven de 25 años por fin respira y le han quitado la traqueotomía. El comunicado se puede leer a continuación:

"Hola familia bonita, otra larga ausencia, disculpas.

Esta vez, sí quiero compartir un avance, un pasito, un objetivo cumplido y es que, a Ángela le han podido quitar la traqueotomía, es capaz de respirar de forma natural por su nariz. Ha costado muchos esfuerzos, tanto para ella como para nosotr@s. Mucho entrenar esa respiración y confiar, dejando de lado el miedo. Y así, es como la perseverancia ha ganado, y nuestra pequeña tacha un logro de la infinita lista de cosas que nos quedan por cumplir en este largo camino.

En muchas ocasiones escuchamos que no sería capaz. Que no era el momento. Que no tendría fuerza. Pero siempre hay un hada madrina en todas las historias que hace posible la magia. A ti, nuestra hada de cuatro letras (M) y vestido de enfermera, gracias por creer en ella. Por enseñarnos que el miedo forma parte de la protección pero que la valentía reside en la confianza.

Con prudencia y esperanza, compartimos este pequeño gran logro. Por insignificante que parezca para quienes podemos respirar, Ángela nos ha enseñado a valorar hasta lo más diminuto de la vida.

Gracias por seguir del otro lado. Por darnos amor gratuito. Abrazos en forma de palabras. Y esperanza. Mucha esperanza.

Seguimos nadando. Nuestro norte, la orilla."

