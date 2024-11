Ángela Agudo, la joven española en coma tras un accidente en Tailandia, pone rumbo a España en un avión medicalizado privado

La joven española que quedó en coma tras un accidente de moto en Tailandia ya se encuentra de camino a España en un avión privado junto sus padres y un equipo médico. Ángela Agudo llevaba desde el pasado 6 de octubre en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Bangkok. Al no tener los recursos suficientes para el traslado a su país natal, la familia creó una campaña para poder financiar el viaje de regreso. Aunque solicitaron ayuda al gobierno español, finalmente no se han hecho cargo de la situación.

Ángela Agudo, de 24 años, permanece en coma y en estado estable dentro de la gravedad, viaja junto a sus padres, María Ángeles y Manuel, y un equipo formado por un médico, un enfermero y tres pilotos, en un avión medicalizado privado que ha puesto este martes rumbo a Valencia. El avión, perteneciente a la compañía de rescate privado suiza Rega, ha partido este martes desde el aeropuerto de Samui, al sur de Tailandia. Antes de llegar a su ciudad natal, realizarán dos escalas, una de Dubai y otra en Zúrich.

Los padres, tras enterarse de la noticia, se desplazaron hasta Bankgok para permanecer junto su hija después del accidente. Llegaron el pasado 8 de octubre y en varias ocasiones han confesado estar "muy perdidos" al solo poder comunicarse a través del traductor del teléfono móvil, ya que no hablan inglés.

El pasado lunes 28 de octubre se terminó la cobertura que ofrecía el seguro que contrató para el viaje la hermana de Ángela que cubría gastos hasta 75.000 euros, por lo que los médicos tailandeses insistieron en el traslado a España lo antes posible ante el coste elevado que suponía la hospitalización.

No saben si el dinero recaudado costeará el traslado

La familia creó una campaña de micromecenazgo con el objetivo de conseguir 300.000 euros para afrontar los gastos del hospital y el traslado a España. A los pocos días consiguieron el dinero para poder regresar, además también recibieron donaciones de parientes y vecinos a una cuenta bancaria que crearon allegados a Ángela. Un dinero que tendrá que tributar a Hacienda.

Desde que terminó el servicio del seguro, el pasado lunes 28 de octubre, los gastos del hospital ascendieron a 120.000 bat (3.290 euros) diarios, de los 80.000 (2.200 euros) previos, según cuenta EFE. Los padres, que trabajan como empleado de obra civil y limpiadora de casas, desconocen si el dinero recaudado podrá cubrir el avión como el ingreso desde el lunes.

"A mi hija la ha dejado tirada"

El Gobierno de España no se ha hecho cargo del traslado, aunque la familia solicitó su ayuda. El hermano de la joven, Diego, está "decepcionado" con le Ejecutivo ante la ausencia de respuestas. Se queja del por qué con otros casos de personas que han sufrido accidentes o enfermedades si han procedido a su traslado y con su hermana no. Cuando la madre, María Ángeles, recibió la noticia de que no se iba a hacer cargo de su traslado cargó contra la ministra: "La ministra dijo que no iba a dejar tirado a ningún español. A mi hija la ha dejado tirada".

