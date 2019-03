El 70% de los adolescentes españoles sabe ocultar a sus padres su actividad virtual

Un estudio europeo revela datos alarmantes del control que ejercen, o no, los padres sobre el consumo de Internet de sus hijos adolescentes. El 52% de los adolescentes españoles reconocen que visitan webs que sus padres no aprobarían, mientras que sólo un 31% de los progenitores reconocen que no se pueden fiar completamente del uso de los menores.

El estudio también publica que un 70% de los adolescentes reconoce que sí sabe como ocultar a sus padres su actividad en el mundo virtual. En la otra cara de la moneda se encuentra el 10% de adultos que tiene las contraseñas de las redes sociales de las que son titulares sus hijos, o aquellos padres que forman parte de la lista de contactos de estas redes sociales.

Estos indicadores refleja un alto número de jóvenes, que al margen de sus padres consulta webs consideradas peligrosas, Un último dato, el 45% de los adolescentes borra el historial de búsqueda.