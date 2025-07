Un tiktoker graba el encierro de San Fermín con gafas espía y genera polémica entre corredores veteranos

Unos jóvenes estadounidenses se preparan para correr un encierro estos Sanfermines. Pero están realizando una imprudencia ilegal: Grabarlo todo. Uno con teléfono móvil e incluso un pequeño micrófono de mano. Hay otro joven que también graba, este lo hace con unas gafas con una cámara oculta, de esta manera la ilegalidad pasa desapercibida para los agentes. Este grupo de amigos que buscaban grabar el video más viral de los Sanfermines, tuvieron varios sustos a lo largo del recorrido.

Desde el inicio de la carrera, el tiktoker se mantiene inmóvil en el trayecto. Algo que también está prohibido por razones de seguridad, impide el paso al resto de corredores. Tienen que esquivarle, lo que hace que la carrera sea más peligrosa aún. Mientras comenzaban a pasar los toros, en sus grabaciones, se ve cómo algunos corredores caen al suelo. Graba a uno de ellos agazapado en el suelo, se cubre la cabeza con miedo mientras los toros le pasan muy cerca. La tensión es máxima, pero él no se inmuta: sigue grabando.

La infracción puede llegar a 300 euros

Poco después, comienza a correr. La gente se aglomera a su alrededor mientras sigue grabando. En ese momento un toro se queda rezagado y amenaza con envestir a la multitud. El hombre, en lugar de centrarse en correr, se pone en primera línea para captar las imágenes más espectaculares, incluso riendo, aparentemente ajeno al peligro. Su actitud no ha pasado desapercibida. "Esto no es un juego", declara un corredor veterano. "Perjudica a todos los que corremos. Está más pendiente de grabar que de correr". Y no es el único. Otros corredores fueron sorprendidos grabando con su teléfono móvil, violando también la normativa.

El uso de dispositivos móviles o cámaras durante el encierro supone una infracción que puede acarrear multas de hasta 300 euros. Este tipo de vídeos, pensados para redes sociales como TikTok, generan una fuerte controversia entre los habituales de San Fermín. Para muchos, desvirtúan el espíritu del encierro y aumentan los riesgos de una actividad ya de por sí peligrosa. Mientras las imágenes del tiktoker siguen circulando y acumulando visualizaciones, crece el debate sobre hasta qué punto las redes sociales están influyendo en una de las tradiciones más arraigadas del país.

