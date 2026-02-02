Efemérides de hoy 2 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 2 de febrero?

El 2 de febrero de 2023, el Departamento de Defensa de Estados Unidos detecta un globo aerostático espía de China sobrevolando el estado de Montana. El artefacto, de grandes dimensiones y visible a simple vista, es seguido durante varios días, también por las autoridades canadienses, mientras cruza el espacio aéreo de EE. UU., de oeste a este. Washington sostiene que se trata de un dispositivo de vigilancia, equipado con paneles solares y sistemas de comunicación.

El Gobierno chino reconoce la propiedad del globo, pero afirma que es un artefacto civil destinado a investigaciones meteorológicas y que su presencia en Estados Unidos se debe a un desvío accidental. Esta versión es rechazada por Washington, convirtiéndose en un problema diplomático. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anuncia dos días después el derribo del globo sobre el mar cercano a la costa de Carolina del Sur.

Un 2 de febrero, pero de 1887, se celebra oficialmente el primer Día de la Marmota en la localidad de Punxsutawney, en el estado de Pensilvania. La tradición se basa en una creencia popular de origen europeo según la cual, si la marmota ve su sombra al salir de su madriguera, el invierno se prolongará seis semanas más; si no la ve, la primavera llegará antes. El protagonista del ritual es Punxsutawney Phil, una marmota.

El evento se institucionaliza a finales del siglo XIX y con el tiempo se convierte en una celebración popular que atrae a miles de visitantes cada año. Su fama internacional se dispara tras el estreno de la película Groundhog Day, Atrapado en el tiempo en España, dirigida por Harold Ramis y estrenada en 1993.

¿Qué pasó el 2 de febrero?

1536.- Pedro de Mendoza funda el Puerto de Santa María del Buen Aire, primera ubicación de la ciudad argentina de Buenos Aires.

1653.- Se promulga el estatuto municipal de Nueva Ámsterdam, más tarde denominada Nueva York.

1841.- El Salvador se constituye en República unitaria e independiente.

1913.- Se inaugura en Nueva York la Grand Central Terminal, la estación ferroviaria mayor del mundo de la época.

1935.- El estadounidense Leonard Keeler utiliza por primera vez el polígrafo en un tribunal de justicia.

1943.- Finaliza la Batalla de Stalingrado con la victoria de la Unión Soviética frente a la Alemania nazi.

1959.- Indira Gandhi es elegida presidenta del Partido del Congreso de la India.

1978.- Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía rinden homenaje a los republicanos españoles asesinados por el nazismo en el campo de concentración austriaco de Mauthausen.

2000.- El dirigente de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias "Gadafi", es detenido en Francia.

2004.- El tenista suizo Roger Federer alcanza el número 1 del mundo por primera vez, puesto que conserva por 237 semanas consecutivas.

2020.- Se anuncia la muerte de un hombre por el coronavirus COVID-19 en Filipinas, primer fallecimiento fuera de China.

¿Quién nació el 2 de febrero?

1861.- Solomon R. Guggenheim, filántropo y empresario estadounidense.

1882.- James Joyce, escritor irlandés.

1950.- Bárbara Rey, actriz española.

1966.- Quique Sánchez Flores, entrenador de fútbol español.

1977.- Shakira, cantante colombiana.

1987.- Gerard Piqué, exfutbolista español.

¿Quién murió el 2 de febrero?

1594.- Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositor italiano.

1769.- Clemente XIII, papa italiano.

1966.- Simon John Ritchie, Sid Vicious, bajista de la banda británica Sex Pistols.

2004.- José Luis Castillo-Puche, escritor y periodista español.

2022.- Mónica Vitti, actriz italiana.

2024.- Don Murray, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 2 de febrero?

El 2 de febrero se celebran el Día Mundial de los Humedales y el Día de la Marmota.

Horóscopo del 2 de febrero

Los nacidos el 2 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 2 de febrero

Hoy, 2 de febrero, se celebran la Presentación del Señor y la Virgen de la Candelaria.