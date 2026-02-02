Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 2 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La pregunta que está en boca de todos este lunes es: ¿Hasta dónde puede llegar Alcaraz? Repasamos el triunfo de Carlos Alcaraz, pero también mostramos la protesta de la que se hablará esta jornada, el mensaje de Bad Bunny a la hora de recoger el Grammy al mejor álbum de música urbana.

Carlos Alcaraz hace historia

Carlos Alcaraz es ya historia del tenis. El murciano es el tenista más joven en ganar los cuatro torneos de Grand Slam. Tiene solo 22 años. Después de derrotar a un mito como Djokovic quiere más, quiere ganar todos los grandes en la misma temporada.

Bad Bunny, en los Grammy: "ICE fuera"

"ICE, fuera". Son las palabras de Bad Bunny. El cantante ha condenado la violencia migratoria de Donald Trump durante su discurso tras ganar 'Mejor Álbum de Música Urbana en los Grammy'. Se ha llevado la gran ovación de la gala.

Hallan muerto a un hombre que estaba en busca y captura

Encuentran muerto al hombre que estaba en busca y captura por el asesinato de su expareja en Mos, en Pontevedra. Tras horas atrincherado en una vivienda, se confirmaba la noticia. Si finalmente el caso es un crimen machista, serán ya seis las mujeres asesinadas en 2026.

Rodalies no recupera la normalidad

La semana arranca, de nuevo, sin normalidad en el servicio de Rodalies. No consigue recuperarse todo el servicio, a pesar de la previsión de la Generalitat. Hasta 11 tramos se harán por carretera con autobuses. Adif continúa trabajando en 31 puntos de la red para hacer reparaciones de urgencia.

Alberto Núñez Feijóo comparece por la DANA

Agenda política. Alberto Núñez Feijóo comparece en la comisión de la Dana en el Congreso en plena recta final de la campaña aragonesa. Este lunes es el último día de encuestas, y todas apuntan al triunfo del PP pero necesitan a Vox. El PSOE de la candidata, Pilar Alegría, se desploma.

Un hombre pasea por el techo de un avión con una mochila

La imagen es impresionante, un hombre subido al techo de un avión con una sospechosa mochila. Y ha ocurrido aquí en España, concretamente en el aeropuerto de Manises, Valencia. Ahí ha estado caminando cerca de 10 minutos hasta que ha sido detenido. Ha obligado a retrasar el vuelo a Amsterdam.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

La Guardia Civil pide ayuda para esclarecer el crimen de una mujer hallada muerta en Barcelona en 2005

Mata a tiros a su madre en su casa de Arona, Tenerife

Efemérides de hoy 2 de febrero de 2026: EEUU Detecta un globo espía chino

Efemérides de hoy 2 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 2 de febrero?

Encuentran muerto a un hombre que llevaba desaparecido desde el jueves en Barcelona

La familia del joven vallisoletano asesinado en Burgos reclama una sentencia ejemplarizante
Un hombre se sube al techo de un avión en el aeropuerto de Valencia y retrasa el vuelo más de dos horas
Tras bajar, fue trasladado al centro médico debido al estado psíquico en que se encontraba.

Detenida por liderar una red que explotaba sexualmente a mujeres en Barcelona y París

La detenida lideraba, junto a su pareja y su madre, una red que explotaba a mujeres en prostíbulos clandestinos donde las videovigilaba.

Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Tarragona

La AUGC advierte del "colapso" crítico de la frontera de Ceuta con Marruecos

Detenido por agredir sexualmente a la hija de sus amigos durante más de dos años

