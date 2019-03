La acusada de matar a sus hijos en Lloret dice que "no había futuro para sus hijos"

La acusada de matar a sus dos hijos menores en un hotel de Lloret de Mar no ha querido responder a las preguntas del fiscal en el juicio que ha comenzado este lunes, pero sí a las de la abogada de la defensa y ha culpado de todo a su hija mayor. Según la procesada, si su hija mayor no hubiese denunciado por abusos sexuales a la pareja de Lianne no habrían venido a España y no habría pasado nada de lo ocurrido.



Según consta en las declaraciones que hizo la acusada durante la fase de instrucción previa al juicio que ha empezado este lunes en la Audiencia de Girona, la culpa de todo es de su hija mayor porqué denunció "algo falso" y provocó que los servicios sociales quisieran quitarle a su hija pequeña, hecho por el cual decidieron marcharse de Inglaterra e instalarse en España, a finales de 2007.

La abogada de la defensa ha insistido en explicar que la procesada era la que se encargaba del sustento de la familia desde que vivían en Barcelona y que decidió huir a Lloret días después de que detuvieran a su compañero, sobre el cual pesaba una orden de busca y captura, cuando creyó que los servicios sociales querían para llevarse a sus dos hijos pequeños.

"No recuerdo exactamente cómo sucedió todo", ha manifestado con un hilo de voz casi inaudible la acusada, que ha estado casi las dos horas de interrogatorio con actitud llorosa. Como no ha querido responder a las preguntar del fiscal, se han leído las dos declaraciones que hizo ante el juez y ha podido verse el vídeo que se gravó con su primera declaración, hecha en el mismo hotel dónde sucedieron los crímenes.En ese momento reconoció que lo que había hecho no estaba bien, pero que no sabía qué hacer porqué no había futuro para sus hijos y que la decisión no fue premeditada, aunque cuando lo hizo ya tenía claro que se suicidaría después; además, aseguró que no era ella la que cometió los asesinatos, que "parecía otra persona".

Intentos de suicidio

Después de ahogar a los dos pequeños, la niña de cinco años y el niño de uno, Lianne Angela S. cogió la misma bolsa con la que les había asfixiado e intentó ahogarse ella también sin éxito, intentando quitarse la vida hasta en seis ocasiones. Entre los diferentes intentos, ha contando el fiscal, la acusada tuvo tiempo para escribir hasta cuatro notas: en la primera, que supuestamente iba dirigida a sus hijos pequeños, decía que les quería mucho y que sentía no haber podido darles una vida maravillosa juntos y que les verá "en el otro mundo".

La segunda, que estaba metida en un sobre y que iba dirigida a la policía, hacía referencia a que su marido era inocente y que su hija mayor era la culpable del crimen por contar mentiras que han acabado con vidas, y añadía que no quiere volver a Inglaterra y que quería ser incinerada con sus hijos en España.

En la tercera insiste en la inocencia de su marido y explica que han huido de las mentiras y las decepciones y de aquellas personas "que quieren romper su familia y que son culpables de sus muertes"; finalmente, la última la dejó colgada en la puerta y decía, en español: "No limpiadora en la habitación, hoy mis hijos enfermos".

El juicio, que se está celebrando a través de jurado popular, se alargará hasta este jueves, estando previsto que este martes declaren testigos y agentes de la Policía Local de Lloret y de los Mossos d'Esquadra.