El abuelo de Marta del Castillo no pierde la esperanza: "Moriré buscando a mi nieta"

En 4 días se cumplirán 14 años de la desaparición de la joven de 17 años Marta del Castillo, asesinada el 24 de enero de 2009. A pesar de una búsqueda prácticamente ininterrumpida de las fuerzas de seguridad jamás se ha conseguido averiguar el paradero del cadáver. 14 años después, su abuelo, José Antonio Casanueva, ha denunciado el "oscurantismo" y la "mano negra" que rodea el caso.

"Tengo 86 años, mi carné ya no tiene fecha de renovación. Me queda poco de vida, pero aún tengo fuerzas y coraje. Moriré buscando a mi nieta", explicó Casanueva en una rueda de prensa a 4 días del aniversario de la desaparición de la joven.

"Cinco malnacidos nos destrozaron la vida"

El abuelo de la joven escribió un comunicado que rechazó leer en publicó y que en su lugar lo hizo Luis Reina, amigo suyo: "Cinco malnacidos nos destrozaron la vida, mataron a mi nieta, en la flor de la vida, y desde entonces mi familia ya no es la misma. Para mí, entre los cinco la asesinaron, unos por acción y otros por colaboración. Los jueces nos están matando en vida. Mi esposa se fue hace cinco años con la pena de no poder llevarle un ramo de flores a su Marta. Y con esta frase en la boca: 'señor juez, haga Justicia y haga que digan dónde está el cuerpo de mi nieta", dice parte del escrito del abuelo de Marta del Castillo.

"Los jueces nos están matando en vida"

Casanueva aprovechó para denunciar el "oscurantismo o dejación de funciones" del juez de Instrucción en relación con la posibilidad de investigar los teléfonos móviles de los implicados con nuevas técnicas para intentar hallar más pistas del paradero del cuerpo de la joven.

En los juzgados es donde se ha denegado recientemente la última petición para investigar los teléfonos móviles de Marta del Castillo, de su asesino, Miguel Carcaño (condenado a 20 años de cárcel), del hermano de éste, Francisco Javier Delgado, su novia, María García Mendaro, de su amigo Samuel Benítez y del joven Francisco Javier García.

"Me queda poco camino. Por eso le digo señor juez, no maltrate más a mi familia. Tengo una hija, un yerno y unas nietas que están muriendo en vida"

"Tengo 86 años, me queda poco camino. Por eso le digo señor juez, no maltrate más a mi familia. Tengo una hija, un yerno y unas nietas que están muriendo en vida. ¿No tienen ustedes hijos? ¿No tienen ustedes nietos? Sabrán entonces lo que duele. Ustedes son repartidores de Justicia, pero no me van a impedir que muera buscando a mi nieta. La Justicia no es injusta, los injustos son ustedes, los que la aplican", apuntilló el comunicado del abuelo de Marta del Castillo.

El próximo día 24 de enero en los Jardines de Murillo de Sevilla habrá otra concentración en la que se recordarán los catorce años del asesinato de su nieta.