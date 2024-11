La abuela de Izan y Rubén, dos niños desaparecidos tras la DANA: "Buscadme a mis nietos porque sino yo no voy a vivir"

Son demasiadas historias las que ha dejado el temporal que ha azotado la Península, especialmente en Valencia, con miles de desaparecidos y más de 200 fallecidos. Una de ellas es la de Antonia, una mujer que busca a sus dos nietos, Izan y Rubén, de 5 y 3 años que la riada se llevó.

La madre de los desaparecidos dejó a los niños en casa de su abuela Antonia a las 13:00 horas porque se iba a trabajar. Víctor, el padre de los desaparecidos, fue a recogerlos a las tres de la tarde ante la previsión de fuertes lluvias. Antonia cuenta que lo llamó a las 17:30 horas y que los niños estaban jugando y les iba a preparar la cena, "unas croquetas que les gusta mucho", le dijo su hijo. En torno a las seis de la tarde se fue la luz y los menores comenzaron a llorar. Su padre, para tranquilizarlos, se sentó con ellos. De repente escucharon un fuerte golpe: un camión arrastrado por las riadas impactó contra la casa y, desde entonces, no se sabe nada de los menores.

El domicilio se empezó a llenar de agua, "tenían más de dos metros", explica Antonia. Su hijo Víctor, padre de los niños, los agarró, "pero la misma corriente se los quitó de las manos". Él también fue arrastrado, pero afortunadamente ha sido rescatado y en estos momentos se encuentra grave en el hospital: "Había un árbol en el que mi hijo se quedó enganchado. Estuvo a punto de soltarse para que la corriente se lo llevara a él también, pero dice que pensó en su mujer, y cómo iba a dejarle sin nadie y por eso siguió agarrado al árbol", cuenta Antonia.

En esos momentos, la madre de los menores estaba trabajando en un supermercado cercano y, cuando se enteró de lo sucedido, quiso regresar al domicilio, pero no pudieron acceder al pueblo porque estaba cortado, por lo que se refugió en casa de su suegra, Antonia. Se pasaron toda la noche llamando, intentando saber noticias de Víctor y los niños. No fue hasta las cuatro de la mañana cuando una vecina les dijo que estaba bien. "Nosotras pensamos que al decir que Víctor estaba bien pensábamos que los niños también".

El padre, tras ser rescatado, fue atendido en un pabellón y la Policía lo llevó a casa de su madre. Al abrir la puerta se abrazó con su mujer. Antonia esperaba que el agente abriese la puerta del coche para reencontrarse con sus nietos, "yo esperaba que el policía me abriese el coche para sacar a mis nietos", pero cuando le dijeron que no estaban se desmayó.

Pide entre lágrimas que busquen y encuentren a sus nietos: "Buscadme a mis niños, buscadme, porque si no yo no voy a vivir". Además, denuncia la falta de protocolos de rescate en la ciudad de Torrent: "Al día siguiente, solo estaban buscando a mis nietos la Policía Local de Alicante". "Necesito que me ayudéis, no quiero dinero ni comida, quiero ayuda para buscar a mis nietos", recalcaba durante la entrevista.

