Absuelto el hombre que abofeteó a su pareja para evitar que se tirara por un balcón

El Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz ha absuelto a un hombre que dio unabofetada a su pareja para evitar que se arrojara desde un balcón mientras sufría alucinaciones. Los hechos tuvieron lugar en su residencia de la localidad de San Vicente de Alcántara en mayo de 2024. La pareja del hombre le denunció posteriormente.

La Guardia Civilllevó a cabo una investigación y el Ministerio Fiscalpidió pena de un año de prisión para el hombre por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

La sentencia ratifica que la intención del acusado era evitar que su pareja se precipitara por el balcón

De acuerdo a la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el acusado se disponía a dormir una siesta cuando la hija menor de la mujer le avisó de que su madre estaba sufriendo una alucinación que le hacía creer que veía culebras.

En ese instante fue cuando ella entró en la habitación "y, como consecuencia del trance que sufría, intentó precipitarse por el balcón de la primera planta", relata la sentencia.

En un esfuerzo de evitar el accidente, el hombre cerró la puerta de acceso al balcón con tal fuerza que "rompió parte de la cristalería de la que estaba compuesta" y le propinó a la mujer una bofetada para que ésta "volviera a la realidad y actuara de forma racional".

"Quedando demostrado -añade el juzgado- que el objetivo del acusado no era otro que evitar que la denunciante se tirara por la ventana, con las consecuencias que ello implicaría". El tribunal insiste en que el procesado, defendido por el letrado Fernando Cumbres, "actúa en estado de necesidad causando un mal (contusión equimótica en flexura de codo derecho y contusión eritematosa en mejilla derecha) menor que aquel que trataba de evitar".

En el proceso de declaraciones, la mujer alegó que había sufrido un ataque de ansiedad, pero no un brote psicótico, lo que dio lugar a pérdida de control, conciencia y noción espacio-temporal. Su pareja reconoció que "sí le dio un guantazo, pero que éste se produce en el ámbito de un forcejeo en el objetivo de calmarla y evitar que se precipitara por el balcón", según la sentencia.

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