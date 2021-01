Andalucía amenaza con abrir 11.000 expedientes en La Línea por absentismo escolar debido al coronavirus

Desde la vuelta de las fiestas de Navidad, muchas familias han decidido no llevar a sus hijos a clase. Con una tasa de contagios superior a 2.000 casos por cada 100.000 habitantes, La Línea de la Concepción se sitúa como segunda mayor tasa de contagios de España en municipios de más de 40.000 habitantes.

Por estás elevadas cifras, se ha calculado un 90% de absentismo en las aulas lo que ha causado revuelo en la Junta de Andalucía. El propio alcalde, Juan Franco, pedía a la Junta que pusiera a disposición del alumnado las clases online a la espera de la evolución de la situación que parece no mejorar.

La cepa británica ha ido en continuo aumento a la vez que el número de casos en el lado británico de la Verja, Gibraltar. Sin embargo, y pese a el miedo de la población al contagio, se está planteando desde la Junta abrir hasta 12.000 expedientes por el nombrado absentismo escolar, habiendo más de 1000 alumnos y profesores confinados entre positivos y casos estrechos.

El consejero de Educación, Javier Imbroda informa de que "no están peor que estuvo Granada, tiene que seguir habiendo clases presenciales". No obstante, Granada no llegó a tener más de 2.000 casos por 100.000 habitantes como es el caso de La Línea de la Concepción.