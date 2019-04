Casado: "El comunicado del 8 de marzo solo representa a la izquierda radical"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha visitado una escuela en Castellón y no participará en las manifestaciones convocadas por las organizaciones feministas. Iban a hacerlo pero cambiaron de opinión por el manifiesto elegido para esas movilizaciones: "Es inadmisible para nosotros, pero me aventuro a decir que es inadmisible para muchas mujeres en España. Yo creo que la violencia contra las mujeres o la discriminación salarial se tienen que combatir remando todos en la misma dirección, por supuesto también los hombres. No podemos tener un comunicado que divide hombres y mujeres, que enfrenta ideologías, que habla de heteropatriarcado, que habla de neocapitalismos, de neocolonialismos, porque acaba siendo un comunicado de los convocantes de la izquierda radical".

En su manifiesto, el Partido Popular dice que "la brecha de actividad entre hombres y mujeres se ha reducido un 80%. Celebramos que las mujeres están demostrando mayor capacidad para emprender, como muestra el que 6 de cada 10 nuevos emprendedores sean mujeres. Celebramos que ya no existe brecha educativa y que, de haberla, es a favor porque en nuestras universidades estudian más mujeres y presentan mayores tasas de éxito y mejores expedientes académicos. Celebramos la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia de género, el acuerdo político más ambicioso hasta la fecha para defender y proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género". Sin embargo, como continúan existiendo diferencias, proponen trabajar en la conciliación, en la racionalización de horarios y en las ayudas para el cuidado de los hijos, además de acabar con la brecha salarial y de pensiones mediante un pacto nacional. Quieren que las ayudas de 1.000 euros por niño para las escuelas infantiles sean efectivas y se llegue a la gratuidad.

También te puede interesar:

8 de marzo: Día de la Mujer