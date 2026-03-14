El 70% de la basura del mar viene de tierra: botellas, ruedas y redes perdidas siguen "pescando" en el fondo de las rías gallegas

Esta mañana el mar estaba revuelto en la ría de Arousa. Y no sólo por un aviso amarillo por oleaje. Bajo la superficie se acumula una basura invisible: botellas de plástico, redes perdidas, restos de aparejos de pesca y hasta ruedas de coche.

"Si no lo sacamos nosotros, es como esconder la basura debajo de la alfombra", explica Juan José Rial Millán, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de A Illa de Arousa. "El mar es muy sabio y al final nos la devuelve".

La jornada forma parte de una campaña de limpieza submarina en los islotes de Areoso y Pedregoso organizada dentro del proyecto PLANCTON, una iniciativa impulsada por la obra social de ABANCA a través de Afundación.

En nueve campañas de limpieza similares, el programa ha retirado más de 150 toneladas de residuos de las costas gallegas.

"Debajo del agua lo van a llevar mejor que nosotros", comenta, señalando a los buceadores que se preparan para sumergirse. Otros voluntarios desembarcarán en tierra para recoger plásticos en las playas de los islotes.

Gran parte del trabajo consiste en localizar artes de pesca perdidas, redes o aparejos que se extravían durante los temporales de invierno.

"Es algo que pasa bastante", explica. "Con el mal tiempo se pierden muchas artes". El problema es lo que ocurre después. "Quedan en el fondo haciendo lo que nosotros llamamos pesca fantasma", dice. "Siguen capturando peces que nadie recoge y al final acaban muriendo".

Pero las redes no son el único residuo que aparece en el fondo del mar. "Siempre encontramos cosas que no deberían estar ahí", advierte. "Ruedas de coche u otros objetos".

Lo explica muy bien Saleta González, directora técnica del proyecto PLANCTON. "Según los estudios, alrededor del 70% de los residuos que aparecen en el mar proceden de tierra", señala. "Solo un 30% está relacionado con actividades marinas".

Es decir, buena parte de los plásticos que aparecen en el fondo de las rías fueron abandonados originalmente lejos del océano. "Lo que consumimos en tierra acaba llegando al mar", explica.

Y una vez allí, el material más resistente es el que permanece. "El denominador común siempre es el plástico", dice González.

En los islotes de Areoso y Pedregoso el fenómeno se hace especialmente visible. "Hay zonas que funcionan como un parapeto contra el viento", explica la directora técnica del proyecto. Todo lo que arrastra el mar termina acumulándose allí.

Las campañas de limpieza pueden retirar grandes cantidades de basura en pocas horas. "En algunas jornadas se llegan a recoger hasta tres toneladas", explica González.

Para quienes organizan estas campañas, retirar residuos es solo una parte de la solución. Por eso, estas jornadas también buscan generar conciencia sobre el problema. Porque la mayoría de los residuos encontrados en el fondo marino comenzaron su viaje lejos de allí.

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