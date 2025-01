Envases comerciales: Así es la nueva normativa para el reciclaje de estos residuos

Todo lo que vende Óscar en su tienda llega envuelto en plástico, cartón o papel. En el bar de Jesús ocurre lo mismo con las botellas de agua o de leche. "Todos los días llegan cajas muy grandes en las que vienen todos esos envases", nos cuenta. Se les conoce como envases comerciales y el problema es que no se sabe cuántos envases de ese tipo salen al mercado. Hasta ahora no existe la obligación de reporte, y por eso "no se conocen las cifras", según Begoña de Benito, Directora de Relaciones Externas de Ecoembes.

Qué cambia a partir de ahora

Desde el pasado 1 de enero de 2025, los fabricantes de cada producto tienen que gestionar también los residuos comerciales. Hasta ahora solo tenían la obligación de hacerlo con los domésticos, por ejemplo, esa botella de agua que compramos en el supermercado, pero no con los plásticos y las cajas en las que llegan las botellas al establecimiento. Con esta nueva responsabilidad "ya hay una obligación de reportar y, por tanto, vamos a conocer los datos".

Una medida que los comercios que reciclan desde hace tiempo valoran de forma positiva. "Me parece bien que lleven control de los residuos que cada uno genera", nos cuenta Óscar, encargado de una perfumería en San Sebastián de los Reyes (Madrid). En su tienda, reciclan desde hace décadas y reconoce que "sale solo, igual que fregar o limpiar los cristales. Tenemos cosas para reciclar pues lo separamos todo". A pocos metros de su establecimiento, Jesús, en su restaurante, nos cuenta cómo lo hacen ellos a la hora de reciclar "vamos dos veces al día a los contenedores". También se muestran optimistas con esta medida que tiene como objetivo asegurar que estos residuos se conviertan en recursos.

Ecoembes, SCRAP desde hace 27 años

Para poder llevar a cabo esta medida las empresas deben adherirse a un SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor), que son las organizaciones encargadas de asegurar los residuos se reciclen para tener una nueva vida. Ecoembes es un SCRAP que lleva 27 años haciendo posible el reciclaje de los envases domésticos que van a los contenedores amarillos y azules. Ahora, Ecoembes da un paso más y también se encargará de los envases comerciales e industriales.

Reciclaje en España en cifras

Según los últimos datos de Eurostat de los que se hace eco Ecoembes, España está entre los diez países de toda Europa en los que más envases se reciclan. De hecho, en nuestro país reciclamos el 70% de los envases domésticos, eso es más que la media de Europa. Aunque todavía queda mucho por hacer y, por eso, este nuevo año ha traído también nuevas obligaciones medioambientales como la de los envases comerciales.

