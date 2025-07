Prohíben el baño en tres playas de Cubelles por residuos en el agua

Bañarse en algunas playas de Cubelles está, por ahora, completamente prohibido. Así se han despertado este sábado vecinos y turistas que, al llegar a la costa, se han encontrado con la bandera roja ondeando en tres puntos del litoral. Muchos de los bañistas aseguran que no estaban informados.

"He venido a pasar el día y me he encontrado con la bandera roja", comentaba uno de ellos. "Yo vengo con mis dos hijos y un amigo de mis hijos, pocas veces venimos a la playa y hoy que nos animamos nos encontramos que esta prohibido bañarse", nos cuenta otra barcelonesa.

La alerta se ha activado tras detectar residuos flotantes, contaminantes y alteraciones en el agua que suponen un riesgo para la salud. Por ese motivo, Protección Civil ha emitido un aviso oficial: el baño está totalmente prohibido en las playas afectadas.

Pero ojo, no es la primera vez que ocurre algo así. Según algunos bañistas habituales, las playas ya llevaban varios días con problemas. El mal estado del agua ha sido visible durante toda la semana, muchos lo achacan a la DANA del pasado fin de semana que provocó grandes destrozos en Cataluña, desbordando el pantano de Foix.

"Toda la semana lleva el agua mal. Aquí la DANA afectó mucho en esta playa de Cubelles, de hecho, el lunes ya dijeron que no recomendaban el baño y el color estaba de color marrón. Mi sorpresa ha sido cuando después de una semana, el agua sigue igual", indica.

Desde Protección Civil también recomiendan evitar el baño en playas cercanas, ya que no se descarta que la contaminación se haya extendido a otras zonas del litoral. El origen exacto de los residuos aún no ha sido confirmado, pero las autoridades mantienen la vigilancia activa mientras se analizan muestras de agua.

Así que por el momento, la única opción para los bañistas es esperar a que el mar recupere sus condiciones normales y se levante la prohibición. Cubelles, una localidad costera del Garraf, es uno de los destinos habituales durante el verano, y esta situación ha obligado a muchos a cambiar sus planes.

