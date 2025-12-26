Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hasta un 10% de la comida de Navidad acaba en la basura: los dulces, lo que más se desperdicia

Son días de seguir comiendo lo que ha sobrado en Nochebuena y Navidad. A veces compramos en exceso y eso hace que desperdiciemos muchos alimentos. Hasta un 10% de la comida de estas fiestas termina en la basura, sobre todo, los dulces tradicionales de estas fechas.

Turrón de almendras

Hasta un 10% de la comida de estas fiestas termina en la basura | Freepik

Vicente Ibáñez
Publicado:

Son días de muchas comidas y de muchas cenas. Un día detrás de otro, fuera en algún bar o restaurante o en casa con muchos invitados. Y claro, así los cálculos a veces no nos salen bien. Compramos de más para nunca quedarnos cortos y muchas veces ese exceso de comida en Nochebuena y Navidad hace que desperdiciemos muchos alimentos.

Hasta un 10% de la comida de estas fiestas termina en la basura. Aunque le duela a los golosos lo que más se tira son los dulces. Como los turrones, polvorones, bombones o mazapanes que se quedan ahí en la bandeja sin que nadie se los coma. Después están el pan, las guarniciones como el arroz y las patatas, por último, las salsas que utilizamos en los menús de estas fiestas.

Los datos del último estudio

Son datos de un estudio elaborado por 'Too Good To Go' sobre el desperdicio alimentario de estos días. En el que se calcula que cada español va a perder unos 31 euros por persona de esos restos que terminarán en la basura. En total aseguran que vamos a gastar de media unos 313 euros en comida, 132 euros según la Organización de Consumidores y Usuarios.

Su portavoz Enrique García nos explica que las causas de este exceso navideño en la mesa son "la mala planificación de los menús, el miedo a quedarse corto, lo que hace que compremos o cocinemos más de lo que realmente vamos a consumir. Lo más importante es organizar bien los alimentos que vamos a tomar".

García también nos explica cómo podemos resolverlo. "Hay que pensar en la reutilización de las sobras de la cocina tradicional. Es conveniente congelar aquello que nos ha sobrado, reutilizarlo en otros platos diferentes", de forma que los consumidores podamos reducir el desperdicio alimentario y que no termine en la basura ni la comida ni el dinero de nuestros bolsillos.

