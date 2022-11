Las 5 advertencias sobre las lagunas en el texto de la ley del 'solo sí es sí'

La ley del solo sí es sí ha provocado en unos últimos días un aluvión de críticas e incluso división dentro del propio Gobierno. Apenas lleva más de un mes en vigor, pero ya se están produciendo las primeras revisiones de condenas a delincuentes sexuales. Ahora con esta normativa la pena mínima que se contempla para una agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal es de 4 años, antes era de 6.

En la tarde del miércoles, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lanzaba un comunicado oficial en el que, sin señalar directamente a nadie, condenaba los ataques contra miembros del Poder Judicial tras la entrada en vigor de la polémica ley. Este jueves 'Espejo Público', recoge cinco advertencias sobre la ley del 'solo sí es sí'.

El informe del CGPJ recuerdan que advirtieron en un informe de 2021 que la reducción de los límites máximos de las penas supondría una reducción a la baja si se beneficia a los condenados. Aquel informe no era vinculante e Igualdad no tuvo en cuenta este matiz, alegan que no se podía ver venir.

Cinco advertencias

En dicho texto, el Poder Judicial advertía en el artículo 245 que "la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas según la regulación vigente". Además, el CGPJ no fue el único organismo que alertó.

Desde el Consejo Fiscal alegaron que la norma "va a resultar extremadamente difícil la imposición de penas tan elevadas en su grado máximo". Asimismo, el Consejo de Estado señaló que "la redacción es susceptible de mejoras que hagan el precepto más comprensible y riguroso".

Una cuarta advertencia llegaba desde el Consejo Económico y Social (CES): "Se observa cierta incongruencia entre los objetivos declarados de la ley y el contenido de algunos artículos". La última vino desde la Agencia de Protección de Datos: "No existen garantías específicas que requiere el Reglamento General.